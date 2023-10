CNE emite informe definitivo para expandir transmisión eléctrica con 42 obras por una inversión total de US$1.053 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó el Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de la Transmisión para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), correspondiente al año 2022, el cual contempla un total de 42 obras de expansión, cuya inversión asciende a un total aproximado de US$ 1.053 millones.

En el caso del Sistema de Transmisión Nacional, se presenta 15 obras de expansión, cuya inversión asciende a un total aproximado de US$ 662 millones, de las cuales 10 son ampliaciones de instalaciones existentes, por un monto cercano a US$ 90 millones, mientras que cinco corresponden a obras nuevas, por US$ 572 millones aproximadamente.

En materia de Transmisión Zonal, se contemplan 27 obras de expansión, cuya inversión asciende a un aproximado de US$ 391 millones, de las cuales 12 son ampliaciones de instalaciones existentes, por un monto de US$ 58 millones, en tanto que 15 corresponden a obras nuevas, por US$ 333 millones.

Se estima que las obras contenidas en el informe iniciarán su construcción a partir del primer semestre de 2025.

En un comunicado, la CNE indicó que las principales obras de ampliación que se contemplan dentro del Informe Técnico Definitivo son: Tendido segundo circuito línea 2x500 kV Ancoa-Charrúa, que tiene una inversión referencial de US$ 60 millones, lo que permitiría una capacidad de transmisión de, al menos, 1.700 MVA en la zona sur del Sistema Eléctrico Nacional.

A eso se suma la ampliación de la subestación Kimal 220 kV (US$ 8,1 millones), considerando las adecuaciones necesarias para permitir la conexión del segundo enlace 2x220kV asociado a la obra “Nueva Línea HVDC Kimal-Lo Aguirre”.

En materia de obras nuevas, se contempla: Nueva Línea 2x500 kV Digüeñes-Nueva Pichirropulli, con una inversión referencial de US$ 345 millones. Y, además, la iniciativa Nueva Línea 2x500 kV Entre Ríos-Digüeñes, con una inversión referencial de US$ 102 millones.

El secretario ejecutivo de la CNE, Marco Antonio Mancilla, destacó este nuevo hito para el desarrollo del segmento. “Las principales obras están destinadas a fortalecer zonas estratégicas del Sistema Eléctrico Nacional, con lo cual también se avanza en la incorporación de nuevos proyectos de generación de energías renovables para profundizar la hoja de ruta de la descarbonización”, señaló.