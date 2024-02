CNE propone 41 obras por una inversión total de US$ 464 millones para expandir transmisión eléctrica

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió la Resolución Exenta N°39 en que se aprobó el Informe Técnico Preliminar del Plan de Expansión de la Transmisión correspondiente al año 2023, el cual contiene un total de 41 obras, con una inversión global estimada de US$ 464 millones.

En el caso del sistema de transmisión nacional, el informe presenta un total de 10 obras de expansión, cuya inversión asciende a un total aproximado de US$ 159 millones, de las cuales ocho son ampliaciones de instalaciones existentes, por un monto en torno a US$ 123 millones, y dos corresponden a obras nuevas, por un total de US$ 36 millones aproximadamente.

Respecto de los sistemas de transmisión zonal, se presenta un total de 31 obras de expansión, cuya inversión asciende a un total aproximado de US$ 305 millones, de las cuales 21 son ampliaciones de instalaciones existentes, por un monto de US$ 81 millones aproximadamente, y 10 corresponden a obras nuevas, por un total de US$ 224 millones aproximadamente.

Tras la publicación de este documento preliminar, que consideró las propuestas de las empresas eléctricas y del Coordinador Eléctrico Nacional, la CNE recibirá observaciones por parte de los interesados para posteriormente publicar el Informe Técnico Final durante este año.

Obras más relevantes

En un comunicado, el secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, destacó el avance de este nuevo proceso, señalando la importancia que tienen los planes de expansión para fortalecer las redes del Sistema Eléctrico Nacional, “otorgando mayor seguridad en su operación y contribuyendo también al proceso de descarbonización, pues el incremento de la transmisión permite que se puedan conectar más proyectos de generación con energías renovables, especialmente solares y eólicas, como se verifica en el número de declaraciones de construcción aprobadas por la CNE”.

Dentro de las obras más relevantes del informe, Mancilla destaca las obras de expansión destinadas al apoyo al sistema de transmisión de Antofagasta, que consideran 11 iniciativas, entre las cuales se incorporaron ampliaciones de subestaciones existentes, nuevas subestaciones y nuevas líneas de transmisión en miras a dar solución a los problemas de abastecimiento, seguridad y confiabilidad del sistema de transmisión existente en la ciudad de Antofagasta.

Además, resaltó que se contempla un nuevo sistema de transmisión para la región de Ñuble, que busca solucionar los problemas de abastecimiento de demanda, mediante las nuevas obras denominadas Nueva S/E Coihueco, Nueva S/E Pinto y las nuevas Líneas 2x66 kV Monterrico – Coihueco y Coihueco – Pinto.

La autoridad mencionó las obras del nuevo Sistema de Control de Flujos para reforzar el corredor de transmisión en 220 kV en la zona sur del sistema eléctrico, específicamente en el corredor Ciruelos–Nueva Pichirropulli, “con miras a poder aprovechar de mejor forma instalaciones existentes mediante el uso de sistemas que permiten un control dinámico de las transferencias en circuitos paralelos. Esto permite disminuir las restricciones y habilita el desarrollo de nuevos parques de generación renovable para mejorar la eficiencia operacional del sistema”.