Coordinador Eléctrico pide a Alto Maipo fecha de retorno de centrales Las Lajas y Alfalfal II

Los desprendimientos en el complejo hidroeléctrico Alto Maipo no han pasado desapercibidos. La carta en que Alto Maipo informó el 21 de diciembre del año pasado la identificación de un cuarto desprendimiento, dejando en suspenso si habrían cambios en la última fecha informada para el retorno de las centrales Las Lajas y Alfalfal II, no dejó indiferente al Coordinador Eléctrico que este jueves envió una misiva a la firma con una clara solicitud.

El organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico señaló en una carta -a la que tuvo acceso DF-, que, en virtud de la detección de este cuarto desprendimiento en el túnel de aducción a la central Las Lajas, “lo que pudiera significar, la presencia de una falla con un mayor grado de extensión, y por consiguiente, de una reparación más prolongada y compleja de resolver, agradecemos que con los antecedentes disponibles a la fecha, pueda entregar a más tardar el 8 de enero de 2024 vuestra mejor estimación de la fecha de retorno al servicio del complejo, junto con aquellos antecedentes que la respalden”.

Esto, según argumentó la entidad, para contar con la información más actualizada que permita ser incorporada a la programación de la operación, así como a los estudios de seguridad de abastecimiento u otros estudios que requiera el sistema eléctrico.

En enero de 2023, Alto Maipo reportó que, luego de la detección de pérdida de carga inesperada en el túnel de aducción de la Central Las Lajas, el 29 de diciembre se encontraron desprendimientos localizados en un sector de éste. Considerando que la Central Alfalfal descarga sus aguas en el túnel de Central Las Lajas, ambas centrales quedarían indisponibles y su retorno al servicio sería el 30 de junio de 2023. Luego, la firma estimó que esto no sería antes del 1 de octubre de ese año y posteriormente que el hito no sucedería antes del 31 de marzo de 2024. Sin embargo, en septiembre se volvió a postergar el regreso de las unidades, el que no ocurriría antes del 1 de octubre de 2024.

Petición de auditoría

En otro carril, el coordinador respondió el 29 de diciembre 2023 una misiva enviada por Minera Los Pelambres el 30 de agosto cuando la última fecha de retorno de las unidades que se conocía era no antes del 31 de marzo de 2024.

Minera Los Pelambres solicitó al coordinador tomar las medidas necesarias para esclarecer la situación de retorno al servicio de dichas centrales y considerar, entre otras acciones, la realización de una auditoría para tener información confiable que permita determinar la fecha de retorno al servicio de las unidades. Sin embargo, el organismo indicó que no se advierten elementos que justifiquen una auditoría para poder dar respuesta a cuál es la fecha de retorno al servicio de ambas unidades generadoras, “toda vez que la información proporcionada a la fecha por la empresas coordinada titular se entiende ‘cabal, completa y veraz’, tal como lo exige la Ley General de Servicios Eléctricos”.