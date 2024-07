Enel Chile reporta fuerte salto en ganancias a junio y destaca el efecto en los ingresos del aplicación del último decreto tarifario

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Enel Chile informó que a junio de este año la utilidad llegó $ 250.824 millones, lo que se compara positivamente con los $ 113.743 millones de utilidad neta del primer semestre de 2023, lo que es un alza de 120%.

"Lo anterior fue producto fundamentalmente de un mix de generación más eficiente y de mayores ventas de energía, compensados en parte por un menor nivel de comercialización de gas durante el año en curso

Por su parte, los ingresos operacionales aumentaron un 8% al alcanzar un total de $ 2.312.352 millones, debido principalmente a mayores ventas de energía en los Segmentos de Generación y de Distribución y Redes, parcialmente compensadas por una menor comercialización de gas en el Segmento de Generación durante el presente período.

En el segmento de distribución y redes los ingresos operacionales aumentaron un 29,8% con relación a junio de 2023 al registrar un valor de $ 830.309 millones "debido esencialmente a mayores ventas de energía asociadas a una mayor venta física y un mayor precio medio de venta expresado en pesos, explicado en gran parte por indexación de contratos y aplicación del último decreto tarifario".

Aumento de capital

Junto con la entrega de sus resultados financieros correspondientes al primer semestre de este año, Enel Chile también informó al regulador un nuevo movimiento. El directorio de la compañía, en una sesión ordinaria realizada este miércoles, aprobó un aumento de capital en su coligada Enel X Way Chile SpA por la suma de $5.100.559.662, pagadero íntegramente en dinero.

Según explicó la firma en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Enel Chile actualmente mantiene un 49% de participación social en Enel X Way Chile SpA, y con motivo del aumento de capital informado, se diluirá la participación accionaria del otro accionista de Enel X Way Chile SpA., esto es, Enel X Way s.r.l., quedando la participación social de Enel Chile S.A. en Enel X Way Chile SpA en aproximadamente 62,5%.

"Como consecuencia de todo lo anterior, una vez que el mencionado aumento de capital sea debidamente suscrito por Enel Chile S.A., ésta pasará a ser matriz de Enel X Way Chile SpA, procediendo a consolidar todos los activos y pasivos de esta última", detallaron.

Asimismo, precisaron que no se prevén efectos significativos para la compañía.