Enel concreta la creación de la filial Enel X Way Chile que potenciará negocio de electromovilidad

La junta extraordinaria de accionistas de Enel Chile dio el visto bueno la semana pasada a la creación de una nueva empresa del grupo italiano en el país: Enel X Way Chile.

Esta nueva sociedad -(49% de Enel Chile y 51% de Enel X Way SpA) que nació legalmente el 1 de mayo y es propiedad de Enel Chile y Enel SpA-, estará enfocada íntegramente a la movilidad eléctrica sostenible con foco en el desarrollo de tecnologías y soluciones de movilidad flexible y carga eléctrica para mejorar la experiencia del cliente apoyando la electrificación del transporte para consumidores, empresas y ciudades.

La nueva línea de negocios global del Grupo Enel ya está activa en 17 países de Europa, América y Asia.

“Con el nacimiento de Enel X Way en Chile, tenemos un único foco de acción: acelerar la transición a una movilidad más sostenible. Nuestro objetivo es aprovechar las plataformas digitales integradas para permitir y ofrecer servicios innovadores y flexibles que satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes. Con Enel X Way nuestra misión es acercar la electromovilidad a todos”, explicó Jean Paul Zalaquett, gerente general de Enel X Way Chile.

Toda la infraestructura de carga pública seguirá bajo el alero de Enel X Chile, por lo que la nueva entidad operará y mantendrá su actual esa conformación.

Además, venderá e instalará soluciones de carga y software a todo tipo de clientes, y suscribirá un contrato de administración con Enel X Chile.

La nueva línea de negocios global del Grupo Enel, Enel X Way, dedicada a la movilidad eléctrica ya está activa en 17 países de Europa, América y Asia, gestionando 320.000 puntos de recarga públicos y privados, tanto directamente como a través de acuerdos de interoperabilidad.

La nueva línea global tiene importante presencia en los mercados europeos, sobre todo Italia, España y Rumanía. En Estados Unidos, la compañía es uno de los principales actores en el mercado de carga nacional, mientras que en América Latina, es líder en tecnología y servicios para la recarga de vehículos eléctricos y en electrificación de flotas de todo tipo.