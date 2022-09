Gobierno impulsará una comisión académica de cara a la ley larga de gas natural

Prioridades y plazos sinceró ayer el nuevo ministro de Energía, Diego Pardow, en la comisión de Minería y Energía del Senado. A exactamente una semana de su arribo, aseguró que la primera prioridad en materia legislativa es el proyecto de ley de almacenamiento y electromovilidad que -según dijo- “es una ley muy sentida por la industria” y lleva “bastante tiempo de tramitación”.

Consciente de que Hacienda tiene la intención de impulsar la discusión de indicaciones al royalty, apuntó a que, ojalá, se pueda destinar una sesión, o parte de ella, al regreso de la semana distrital para sacar esta iniciativa: “Este proyecto es muy importante para la industria, que es una condición habilitante para todo lo demás. Esa es nuestra primerísima prioridad y donde les queremos pedir su colaboración”.

En otros ejes legislativos, Pardow se refirió a la denominada ley corta de gas natural, anunciando que, aprovechando la semana distrital, le pidió a los equipos técnicos de los distintos ministerios involucrados realizar una sesión la próxima semana para aunar los criterios y tener los bloques de indicaciones necesarios para satisfacer las demandas que les han hecho llegar los parlamentarios. Esto, respecto a las prevenciones de la industria con algunas de las disposiciones contenidas en esta normativa. “Tenemos toda la disposición a encontrar una forma de hacer funcionar esta agenda. Básicamente, nuestro cálculo es que éste es un tema de costo fijo. Entendemos que hay un grupo de empresas que reparten esos costos fijos en un número de usuarios mucho más grande. Y, por lo tanto, deberían ser capaces de asumirlo por sus propios medios. Y hay otros que están en una situación distinta, porque tienen un número de usuarios más bajo”, explicó.

Regulación de gas natural

En materia de regulación de gas natural, sobre la ley larga el ministro reconoció que “el consenso todavía no está maduro”. Según explicó, si bien el país tenía en términos de modelo regulatorio las cosas claras a 1995, desde entonces han sido muchas las agendas cortas que han ido moviendo cada sistema regulatorio en direcciones distintas. “Hoy es bien desordenado y hay diferencias como discretas entre un sistema regulatorio y otro que no tienen una explicación técnica profunda. Este es un buen momento para darnos, no mucho, pero algo de tiempo para evaluar cómo es el sistema regulatorio que queremos seguir en materia de gas natural y que este permita ilustrar lo que queremos como país para sectores similares”, puntualizó.

Para esto, la idea es que en octubre comience a sesionar una comisión académica de expertos -donde tienen algunos nombres y los parlamentarios pueden sugerir otros- y tener un informe en enero. Así, se espera presentar la iniciativa dentro del primer trimestre de 2023.

Pardow también abordó el proyecto de ley de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros, afirmando que tienen una mesa funcionando en la Cámara de Diputados y sobre la base de los resultados de dicha instancia impulsarán esa legislación.

Sobre la pobreza energética y el régimen de subsidios, adelantó que prevén presentar un proyecto de ley en esta materia en el primer semestre de 2023 en base a los resultados de un informe.

Otra iniciativa que planteó fue el proyecto de cuotas de energías renovables que está en primer trámite; y la ley de modernización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que está prevista su presentación durante el segundo semestre de 2022. Se busca actualizar el ámbito de competencia del Servicio a los nuevos energéticos y reforzar atribuciones en resolución de reclamos.

Sobre el hidrógeno verde, en este semestre el esfuerzo está en la coordinación del Comité Corfo de fomento de la industria del H2V. Están preparando un paquete regulatorio completo para preparar el ingreso de esta industria para el 2023.