Pardow: “Solo cuatro empresas acogieron el llamado del Ejecutivo para adelantar las compensaciones”

Una de las aristas en torno a los masivos cortes de electricidad que se generaron tras los intensos vientos el 1 de agosto son las compensaciones a los clientes afectados.

Este miércoles, el ministro de Energía, Diego Pardow, comentó a DF que la Compañía General de Electricidad (CGE) y Chilquinta van a empezar a aplicar los descuentos por energía no suministrada en sus boletas electrónicas en las próximas semanas, pero que Enel no ha aceptado adelantar estas compensaciones.

Fue en el marco de la inauguración de la subestación Jadresic (exParinas) de Transelec en la región de Antofagasta, donde el ministro sostuvo que “solo cuatro empresas acogieron el llamado del Ejecutivo para que adelanten las compensaciones por la energía no suministrada y ya lo están aplicando en las cuentas de agosto y algunas lo harán en las facturaciones de las siguientes semanas. Sin embargo, la empresa Enel no ha aceptado adelantar estas compensaciones y esta es una noticia lamentable y que no aporta a recomponer la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

“La llegada de nueva infraestructura eléctrica siempre es una buena noticia para el país”, sostuvo el ministro.

CGE y Chilquinta -controladas por la china State Grid- anunciaron el pasado 8 de agosto que iban a adelantar las compensaciones a los clientes afectados, sin embargo, estas no especificaron cuándo se empezaría a aplicar el descuento. Se sumarían a las distribuidoras Saesa, Frontel y Luz Osorno, quienes desde este lunes están aplicando en las boletas de sus clientes residenciales un descuento legal por horas sin luz, junto con un descuento voluntario que va más allá de lo establecido.

Adicionalmente, consultado por el proceso de caducidad de la concesión de Codiner -distribuidora de electricidad en la región de La Araucanía-, el secretario de Estado sostuvo que “es algo que estamos estudiando y esperamos tener noticias pronto sobre eso”.

Inauguración subestación Jadresic

A 150 kilómetros al suroriente de Antofagasta, Transelec -la principal empresa de transmisión eléctrica del país- inauguró oficialmente la subestación Jadresic (exParinas), infraestructura clave para avanzar en la transición energética del país dado que permite una mayor conexión de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Esta opera desde diciembre pasado y actualmente, conecta al SEN al parque eólico Taltal y la planta fotovoltaica Lalackama, ambos de Enel; prontamente se conectarán también los parques eólicos Lomas de Taltal (Engie) y Horizonte (Colbún). Aún así, todavía tiene capacidad para futuras conexiones.

La nueva subestación destaca por ser uno de los proyectos de transmisión más grandes desarrollados en los últimos 15 años en el norte del país, lo que significó una inversión de aproximadamente US$ 60 millones, según el gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc.

Cabe destacar que el nuevo nombre es un homenaje a Alejandro Jadresic Marinovic, exministro de Energía y miembro del directorio de Transelec por 10 años.

Frente a esto, el ministro Pardow, subrayó que “la llegada de nueva infraestructura eléctrica siempre es una buena noticia para el país” y agregó que “las subestaciones son el corazón de la transición energética, por lo tanto esto es un gran hito”.

Por su parte, el gerente de Transelec, destacó que la nueva subestación “es la representación física de la descarbonización” y añadió que “nos enorgullece poder transmitir esta energía renovable a todo Chile, además de cubrir mejor la demanda energética de la zona para el consumo domiciliario, minero e industrial del sector”.