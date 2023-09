Pardow y propuesta de acuerdo por cuentas de luz: “Tenemos que organizar prioridades y transmitir certezas”

En medio de semanas intensas por definir una fórmula para mitigar las alzas en las cuentas de la luz y, de paso, viabilizar el proyecto de transición energética, el ministro de Energía, Diego Pardow, participó este jueves en el seminario “Reforma integral a la distribución eléctrica”, en el Congreso en Santiago.

En el seminario, en que se presentó un informe encargado a un conjunto de expertos del sector eléctrico sobre la materia, la senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión Desafíos del Futuro, señaló que “urge” una reforma a la distribución y dijo esperar que no se repita el incumplimiento del gobierno anterior.

Pardow reconoció que en la ley corta de distribución se hizo un compromiso de presentar una reforma integral al sistema seis meses después (en marzo de 2020) pero que esa estrategia no se ha concretado. “Por más que yo lleve solo un año en el cargo, esa es una deuda pendiente que tenemos que ser capaces de satisfacer”, dijo.

Asimismo, recalcó que desde octubre de 2019 ha ocurrido “una serie de procesos institucionales que hacen muy entendible que ese plazo de seis meses no se cumpliera, incluyendo un proceso constitucional que todavía no termina”. Y aseguró: “mi responsabilidad es precisamente tratar de abrir una ventana de oportunidad en una coyuntura que no es fácil”.

Protocolo de acuerdo

Tras la cita, consultado por la propuesta de protocolo de acuerdo que se presentará el lunes a los senadores en medio de la discusión por las cuentas de la luz, Pardow comentó que “estamos en un escenario que tiene múltiples prioridades”.

“Tenemos que organizar esas prioridades y ser capaces de transmitir certezas a los distintos involucrados respecto de en qué momento se va a despachar cada uno de los cambios regulatorios que son necesarios para poder atender estas distintas urgencias. De eso se trata este protocolo de acuerdo”, dijo. En esa línea, declinó adelantar detalles de esa iniciativa.