Prohens sincera alcances de fórmula en análisis por alzas en cuentas de luz, con pago de deuda acumulada al 2035

Las conversaciones para lograr una fórmula que mitigue las alzas en las cuentas de la luz y que además pueda viabilizar el proyecto de transición energética están en plena marcha.

Así lo confirmó este martes el senador de la comisión de Minería y Energía, Rafael Prohens, quien -en medio de los trascendidos a partir de una reunión reservada de este lunes- indicó que en estas últimas semanas, junto al ministro de Energía y un equipo técnico, han logrado avanzar y destrabar algunos aspectos, abordando que no suban las tarifas a la gente en forma desmesurada y que se pague la deuda acumulada.

“Creemos que en las próximas semanas va a haber una señal ya más potente”, aseguró en el seminario “El usuario energético y sus necesidades en un mundo de transición”, organizado por CIGRE Chile, CENTRA UAI y la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI.

“Todo el resto de la ley que presentó el ministro Pardow, la estamos dejando para una segunda fase, porque despejado esto, se pueden abordar las otras materias”, dijo.

Respecto a las cuentas de la luz, se contempla un proyecto de ley corta.

Según explicó el senador, la conversación está que “en los próximos 12 años después de aprobada esta ley, se pueda pagar la deuda que tenemos acumulada en los PEC, que hoy llega a casi US$ 4 mil millones que es algo no menor, y que los 31 de diciembre de cada año se estaría pagando una cuota y en los próximos 12 años, hasta el año 2035, esta deuda debiera extinguirse y quedar un remanente que empezaría a funcionar como una especie Mepco”. Este sería, añadió, un fondo de estabilización cuando ocurran algunas situaciones que dependen más del mercado, “porque el dólar se dispara más allá de los $ 1.000 u otras cosas anexas”.

También, se contempla y subsidio focalizado en los más vulnerables.

El senador recalcó que “aquí no es que yo vaya a ganar o esté perdiendo, sino que como el país tiene una tarifa que se le dijo que iba a ser más barata y que a la luz de los hechos no será más barata, puede terminar siendo igual a lo que tenemos y eso hay que sincerarlo de una vez por todas”.

Una de las preocupaciones más grandes es el efecto en el usuario final. “Tendrá que pagar todos los costos que van a llevar a arreglar la industria, por decirlo de alguna manera burda. No vamos a estar disponibles si eso lo tiene que pagar el usuario o la señora Juanita (...) los esfuerzos los estamos haciendo, y la industria tiene que hacer también la parte de ello”, dijo.

Dirigiéndose a la audiencia, Prohens pidió: “queremos que ustedes, que son los técnicos, hagan una mirada más global de la industria y ver cómo se soluciona este problema en la totalidad y no en forma parcial”. “Necesitamos que nos ayuden a sacar esto adelante. Si ustedes dejan esto en manos de nosotros, lo más probable es que sea una ley que no sirva para nada en el corto plazo, porque no somos técnicos”, sentenció.

Al ser consultado por las causas que explicarían el alza de las tarifas, indicó que hay un tema político de fondo: “Es una opinión personal, aquí no represento a la comisión, que a raíz de haber tenido un estallido social, una pandemia larga, nadie quiere asumir ese desafío de ponernos al día (...) Eso ha hecho que las tarifas, al estar congeladas mucho tiempo, hoy el sistema no lo resiste, porque todos necesitan ir a un precio más normal con la finalidad de que su negocio sea rentable”.

Almacenamiento

Prohens también sinceró una “apreciación personal” sobre otro tema clave del proyecto. El senador enfatizó que el almacenamiento es parte de un negocio y cuestionó que el Estado tenga que subsidiar la construcción de ese almacenamiento, aludiendo a la licitación anunciada por el Gobierno en este aspecto que forma parte del proyecto de transición energética.

“Yo veo si postulo con almacenamiento o postulo sin almacenamiento, pero no puede ser que lo que el Estado haga al licitar lo termine pagando el usuario final, que es lo que tenemos que evitar”, dijo.