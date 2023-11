Proyecto de transición energética: Gobierno plantea propuestas de reasignación de ingresos tarifarios a mesa técnica acordada con senadores

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Pasos relevantes está dando por estos días la mesa técnica que busca alcanzar acuerdos de cara al inminente ingreso de indicaciones por parte del Gobierno al proyecto de transición energética. Esto, luego que comenzara a operar el 16 de octubre tras el acuerdo de trabajo legislativo firmado días antes por el Ministerio de Energía y la comisión de Minería y Energía del Senado.

El viernes pasado la mesa abordó uno de los tópicos más polémicos del proyecto de transición energética: la reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios. Esta materia ha sido una de las más bulladas al no ser parte de la intención original del proyecto y, además, implicar efectos en las tarifas. Sin embargo, esta seguiría generando ruido a pesar de la instancia técnica.

Según comentan fuentes, en la cita de hace solo unos días -que es la última en el marco de esta mesa de trabajo- el Gobierno planteó cuatro propuestas de metodología de reasignación, las que plantean distintos parámetros para realizar la asignación. Y, considerando la complejidad de las ideas, de igual forma habrían quedado más dudas que certezas de lo que se podría traducir en definitiva en una alternativa que logre consenso.

Cabe recordar que nada fácil ha resultado el trabajo de esta mesa técnica que abordó medidas en materia de transmisión eléctrica, la licitación de sistemas de almacenamiento y la creación de un subsidio para clientes vulnerables.

Los otros puntos críticos

En el primer caso, el Gobierno dedicó dos sesiones de la mesa para abordar el tema, llegando en la segunda cita con una propuesta totalmente diferente a la original. En concreto, se inclinó por flexibilizar la licitación de almacenamiento y acotar las medidas en transmisión eléctrica priorizando las más urgentes.

Pero la Asociación de Generadoras de Chile envió un documento al ministro de Energía, Diego Pardow, criticando duramente la propuesta en lo que se refiere a almacenamiento, alertando incluso que el proyecto de ley planteado "podría poner en riesgo las inversiones que las empresas de generación están realizando" en esta materia.

Entre los cuestionamientos del gremio está que el Gobierno incluyó un nuevo mecanismo de licitación de carácter recurrente que iría en contra de la naturaleza competitiva de la industria de generación y sus procesos de toma de decisión de inversión. Y, además, se critica la propuesta de las autoridades de realizar una licitación de infraestructura y servicios de almacenamiento en paralelo, porque -según el gremio- el nuevo diseño de doble licitación genera ineficiencias económicas y dificulta su posterior gestión.

También se generó discusión luego de que el Gobierno sincerara la fórmula con la que busca financiar el subsidio de las cuentas de la luz con foco en los más vulnerables, destinando US$ 200 millones anuales a un subsidio para 1,5 millón de hogares vulnerables, a partir de US$ 100 millones que provienen del cargo por servicio público y el resto del alza a la tasa del impuesto verde. Esto último, al aumentar el impuesto al carbón a US$ 10 por tonelada emitida, pero a nivel político se ha dicho que -pese al optimismo de las autoridades de tener apoyo a la idea- esta debe ser conversada.

A partir del acuerdo, el Ministerio de Energía emitirá un informe donde quedará estipulado el trabajo sobre esta y el resto de las materias contempladas en el análisis de esta mesa, el que debe ser remitido a la comisión de Minería y Energía del Senado.