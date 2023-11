Cuenta de la luz: Gobierno busca destinar US$ 200 millones anuales a subsidio para 1,5 millones de hogares vulnerables

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Más detalles reveló el Gobierno en un nuevo encuentro de la mesa técnica -acordada con senadores en octubre- que busca alcanzar mayores acuerdos en materias que serán parte de las indicaciones al proyecto de transición energética.

A las fórmulas presentadas por el Gobierno sobre la licitación de almacenamiento, las que informó DF, este lunes hubo antecedentes de otra materia clave: el subsidio eléctrico y mecanismo de financiamiento.

Según información a la que tuvo acceso este medio, la propuesta del Ministerio de Energía es entregar un subsidio eléctrico en base a una canasta básica energética familiar de alrededor de 130 kWh/mes a los hogares más vulnerables de la población. Los potenciales beneficiarios son los hogares que estén en el tramo 0-40% más vulnerable del país, de acuerdo a la calificación socioeconómica que determina el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En esa línea, se plantea la creación de una metodología de focalización que logre abarcar a un universo de 1,5 millones de hogares.

La propuesta sería financiada a través de dos fuentes: Mecanismo de Protección Tarifaria, en su componente de Cargo al Servicio Público US$ 100 millones anuales; y de otros US$ 100 millones aproximados de lo recaudado por el aumento de la tasa del impuesto verde. Mediante estas fuentes de recaudación se permitiría contar con aproximadamente US$ 200 millones anuales. Esto es relevante, ya que, en paralelo, el Gobierno está trabajando en el proyecto de estabilización de las tarifas eléctricas, el que se presentaría la próxima semana. Ahí se aborda el diseño del mecanismo y cómo se mitigaría el alza en el resto de los clientes.

Aunque no hubo oposición a la idea del subsidio, fuentes comentan de dudas por los plazos involucrados. En cuanto a impuesto verde, se comenta, tendría un resultado incierto porque descansa en la presencia de las plantas a carbón por todo el período en que el mecanismo esté disponible. Así, no se descartaría que vayan saliendo plantas y la recaudación por ese efecto empiece a decaer.