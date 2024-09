Almar Water enfrenta millonaria demanda tras comprar el 80% de Ecoprial

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El encargado de gestionar la compra de Ecoprial por parte de Almar Water, Claus Wersikowsky, presentó una demanda en el 21° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de la multinacional, donde pide ser compensado en una suma que podría alcanzar los US$ 624 mil por el no pagó de su comisión tras la transacción.

El conflicto se remonta a 2021, cuando uno de los dueños de Ecoprial, Raúl Albrecht, contactó a Wersikowsky para que lo ayudara a vender una participación de su empresa, que explotan el negocio del depósito y tratamiento de residuos por medio de biodigestores.

A cambio de su gestión, Wersikowsky acordó con Albrecht un pago de un 1% del valor de venta, y de manera separada, cobraría 1,5% a quien fuera el comprador.

“Wersikowsky identificó potenciales sinergias con el Grupo Galilea (específicamente con Felipe Galilea), conglomerado de empresas de propiedad de los hermanos Galilea Vial, quienes están dedicados, entre otras cosas, al negocio sanitario y de agua. Luego de varios llamados, el Sr. Wersikowsky envió una comunicación por correo electrónico con una presentación de Ecoprial y del proyecto de planta de biogas ofrecido, especificando expresamente al futuro comprador que los honorarios de su cargo serían de 1,5% del valor de la compraventa”.

De acuerdo con el escrito, las negociaciones avanzaron exitosamente, debido a que el negocio de Ecoprial se ajustaba al propósito de búsqueda de oportunidades de inversión que tenía el Grupo Galilea y sus socios Almar Water Solutions, actor relevante en soluciones hídricas.

Corte de relaciones

Sin embargo, el gestor inmobiliario explicó que transcurrido algunos meses de la negociación, notó que no se le copiaba en las comunicaciones, y que se le estaba intentando excluir del negocio.

“Wersikowsky consultó a Albrecht por más detalles, quien manifestó que no podía comentar nada del negocio porque había firmado un Acuerdo de Confidencialidad, pero que no se preocupara porque él le avisaría cuando el negocio se hubiese cerrado y le pagaría el 1% por la gestión de venta. Un tiempo después, Albrecht citó a Wersikowsky a una reunión donde le comunicó que el negocio se había cerrado de forma exitosa, pagándole lo que -de acuerdo a sus cálculos- era el 1% del monto que había recibido en ese momento”, recalca el escrito, agregando que Wersikowsky recibió un pago de $ 80 millones.

Frente al cierre de la transacción, el gestor de venta procedió al cobro de los honorarios pactados con Felipe Galilea, y para esos efectos, consultó tanto a la parte vendedora como a la compradora el monto de la venta. Sin embargo, ninguno de los dos quiso exhibir el contrato y el comprador, Almar Water Services Latam, “indicó que no pagaría el honorario correspondiente”.

“Lamentablemente, a la fecha de esta presentación todavía está pendiente el pago de los honorarios acordados. De parte del vendedor está pendiente el pago de la diferencia entre lo ya abonado -$ 80 millones- y el porcentaje correspondiente al monto efectivamente pagado. Peor aún, los representantes de Almar Water Services Latam han manifestado su intención de repudiar e incumplir totalmente sus obligaciones como compradores, porque simplemente no les resulta conveniente económicamente”.

Monto de la transacción

A principios de año, Wersikowsky presentó una solicitud de medida prejudicial preparatoria de exhibición de documentos, con el objeto de conocer los términos de la compraventa, para así poder definir el monto de los honorarios; documento presentado por Albrecht.

El contrato -con fecha 30 de marzo de 2023- señalaba que el precio por el que Almar compró el 80% de las acciones de Ecoprial tiene un componente fijo y uno variable. El precio inicial fue de US$ 10 millones, por lo que Wersikowsky debería recibir por dicho concepto US$ 150 mil. Sin embargo, de acuerdo al contrato, el valor inicial se ajustaría en dos oportunidades futuras, por lo que el precio total a pagar sería de un máximo de US$ 41 millones, y el monto del honorario que le corresponde pagar a los demandados podría llegar hasta US$ 624 mil.

Este panorama llevó al gestor inmobiliario a escalar el conflicto al 21° Juzgado de Garantía.

Diario Financiero intentó contactar a Felipe Galilea Vial, pero no hubo respuesta de su parte.