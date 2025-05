Apple supera por poco las expectativas del mercado mientras el mundo se prepara para el impacto de los aranceles

Apple presentó el jueves resultados que superaron por poco las expectativas de Wall Street, ya que los consumidores se abastecieron de iPhone ante el temor de posibles impuestos a la importación de su dispositivo estrella por parte del Presidente Donald Trump.

La compañía con sede en Cupertino, California, dijo que sus ventas y beneficios para el segundo trimestre fiscal finalizado el 29 de marzo fueron de US$ 95.360 millones y US$ 1,65 por acción, respectivamente, frente a las estimaciones de los analistas que apuntaban a cifras de US$ 94.680 millones y US$ 1,63 por papel, según datos de LSEG.

Las ventas de iPhone fueron de US$ 46.840 millones, frente a las estimaciones de US$ 46.170 millones, según la misma fuente.

Las acciones de Apple bajaron un 1,5% en las operaciones posteriores a la publicación de los resultados.

Aunque el desempeño financiero fue mejor de lo que esperaban los analistas, los inversionistas están centrados en cómo se desarrollarán las preocupaciones arancelarias en el próximo trimestre.

Hasta ahora, la administración Trump ha librado a la electrónica de los aranceles, pero Washington ha señalado que algunos gravámenes podrían llegar en las próximas semanas. La incertidumbre ha hecho que las acciones de Apple, que fabrica el 90% de sus productos en China, caigan alrededor de un 15% este año, eliminando más de US$ 600 mil millones de su valor de mercado.

Apple intentará mitigar los aranceles trasladando a la India la producción de iPhone destinados a Estados Unidos, según informó Reuters.

Los analistas esperan que la compañía distribuya parte de los costos arancelarios a través de su cadena de suministro, al tiempo que mantiene los aumentos de precios al mínimo para evitar perder cuota de mercado en un momento en el que se enfrenta a una feroz competencia y ha experimentado retrasos en el despliegue de funciones clave de inteligencia artificial, como mejoras en su asistente de voz Siri.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Ganancias por segmentos

El CEO de Apple, Tim Cook, dijo a Reuters que los niveles de inventario de iPhone al principio y al final del segundo trimestre fiscal eran comparables, lo que significa que no hubo una gran acumulación de inventario durante el período.

Cook aseguró que las ventas de teléfonos fueron impulsadas por el iPhone 16e, el modelo de mercado medio de US$ 599 de la compañía que contiene su primer chip de módem personalizado. El iPhone 16e es el modelo más barato de Apple, pero tiene un procesador lo suficientemente potente como para ejecutar todas las nuevas funciones de IA de la compañía.

"Si nos fijamos en la base instalada activa (del iPhone), alcanzamos un nuevo máximo, y lo hicimos en todas las regiones geográficas", comentó Cook a Reuters.

Apple informó que las ventas en su segmento de la Gran China cayeron a US$ 16 mil millones, mejor que las expectativas de los analistas de US$ 15.900 millones, según datos de Visible Alpha.

En China, Apple se ha enfrentado a una competencia especialmente dura por parte de fabricantes nacionales como Huawei y Xiaomi, y aún no ha desplegado las funciones clave de IA que se anunciaron hace casi un año.

Apple dijo que las ventas en su negocio de servicios fueron de US$ 26.650 millones, frente a las estimaciones de US$ 26.690 millones, según datos de LSEG. Cook señaló a Reuters que Apple tiene ahora más de US$ 1.000 millones de suscripciones de pago en su plataforma.

En el segmento de accesorios y vestibles de Apple, que incluye productos como los AirPods, los ingresos fueron de US$ 7.520 millones, frente a las estimaciones de US$ 7.850 millones, según LSEG.

Las ventas de iPads y Mac fueron de US$ 6.400 millones y US$ 7.950 millones, respectivamente, frente a lo que esperaba el mercado de US$ 6.070 millones y US$ 7.920 millones. Cook dijo que los iPads de gama básica fueron los que mejor se desempeñaron durante el trimestre.

Apple también anunció que aumentará su dividendo en efectivo en un 4% a 26 centavos por acción y que su directorio autorizó US$ 100.000 millones adicionales para su programa de recompra de acciones.