Dueña de Best Place to Work logra frenar registro de la marca Best Place To Learn

En una reciente decisión, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) rechazó la solicitud de registro de la marca Best Place To Learn, luego que la firma global de investigación y consultoría, Great Place To Work Institute Inc., interpusiera una demanda de oposición.

La solicitud de registro fue presentada en junio de 2020 por la consultora chilena Leadership Consulting Spa, para servicios de asesorías y otras actividades relacionadas con recursos humanos y administración, al igual que la estadounidense.

A través de sus representantes en Chile, el estudio de abogados Silva, la empresa presentó la referida demanda argumentando que la marca solicitada mostraba similitudes gráficas y fonéticas con su registro Best Place To Work, lo que, a su juicio, generaría confusión entre consumidores.

Finalmente, y luego de tres años de batalla legal, el Inapi le dio la razón a la firma norteamericana, determinando que efectivamente existían similitudes significativas entre las marcas, pudiendo inducir a error o confusión en cuanto a la procedencia de los servicios que se buscaban distinguir con la marca de Leadership Consulting Spa.