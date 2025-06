El camino de Amazon Web Services para sortear la permisología e invertir US$ 4.000 millones en Chile

A casi un mes del anuncio de una inversión por US$ 4 mil millones en el país, el country manager de Amazon Web Services (AWS), Felipe Ramírez, en conversación con DF contó detalles del megaproyecto que plantea la empresa de servicios de computación en la nube.

El desembolso se destinará a lanzar una nueva región de infraestructura para sumar más servicios de nube en Latinoamérica, lo que implica inicialmente levantar tres zonas, llamadas “de disponibilidad”, en la provincia de Santiago. Cada una de estas tres zonas contará -inicialmente- con un data center, que les permitirá ofrecer a fines de 2026 más de 200 servicios distintos.

“Desde nuestra llegada en 2017, hemos protagonizado una historia de crecimiento sostenido y de impulso a la transformación digital del país”.

No obstante, Ramírez precisó que para llegar hasta acá “hemos estado invirtiendo progresivamente. Desde nuestra llegada en 2017, hemos protagonizado una historia de crecimiento sostenido y de impulso a la transformación digital del país, un camino del que nos sentimos profundamente orgullosos”.

El año 2019 la compañía implementó en el país Amazon CloudFront Edge Location para mejorar la entrega de contenidos digitales a sus clientes; en 2021 ampliaron su presencia con AWS Outposts, que permite a las empresas utilizar servicios de la firma dentro de sus propias instalaciones; establecieron en Punta Arenas la única antena AWS Ground Station en Latinoamérica para comunicaciones satelitales; y lanzaron AWS Direct Connect. En 2023, fortalecieron su infraestructura con AWS Local Zones en Santiago, acercando sus servicios a los centros urbanos.

“Cada una de estas inversiones refleja nuestra firme confianza en el potencial tecnológico de Chile”, destacó.

El detrás de escena

A juicio del ejecutivo de AWS, el país posee características importantes para convertirse en un hub digital: considera que tiene una ventaja bastante grande en términos de telecomunicaciones dado que hay mucha fibra en los principales centros urbanos, además de contar con el talento humano y energía.

No obstante, hizo hincapié en que como compañía fueron “súper cuidadosos” con los temas de permisología, porque -a su juicio- “son medio impredecibles”.

“Existen algunos cloud providers que anunciaron que iban a habilitar una región y a cuatro años, aún no ha pasado nada. Nosotros creemos que se apresuraron un poco, porque apenas tomaron la decisión, la anunciaron”, agregó.

Dicho esto, explicó que, a diferencia de su competencia, ellos decidieron seguir adelante con el proyecto, pero anunciarlo “una vez que el riesgo de retraso esté absolutamente mitigado”.

“¿Qué significa eso? ¿Que están todos los permisos ambientales aprobados? Sí, y que la construcción está avanzada, porque hasta que no te metiste, excavaste e instalaste los cimientos en el terreno no puedes estar seguro de que no te vas a encontrar con algo que eventualmente puede generar un retraso que sea inmanejable. De hecho, teníamos un sitio antes que ya no estamos considerando porque encontramos algunos restos arqueológicos que tenían valor patrimonial y solamente eso nos generaba un retraso de más de un año”, puntualizó Ramírez.

Hoy los tres data centers de AWS están en etapa de construcción y ya pasaron esa fase donde -en palabras del country manager- se pudieron haber “encontrado con sorpresas”. Ramírez explicó que “la gente piensa que a nosotros se nos ocurrió esto en mayo, pero la verdad es que lo que se anuncia ahora es básicamente el resultado de prácticamente tres años de trabajo. Hicimos todo el trabajo con las comunidades y obtuvimos todos los permisos sin saber cuánto nos íbamos a demorar”.

Y agregó: “Los permisos están entregados y por esto nosotros anunciamos que iba a pasar en el segundo semestre del año 2026, porque hoy día todo lo que queda por hacer es bastante predecible. Es terminar de construir los data center, traer los equipos, instalarlos y configurarlos, o sea, solamente actividades que para nosotros revierten un riesgo bajo”.

El proyecto

La inversión anunciada -dice- es considerablemente mayor a las otras comparables de la firma, no obstante la nueva región de infraestructura no será la única que brinde los servicios a los distintos países del Cono Sur, pero con ella -según Ramírez- “van a tener una latencia menor, porque Chile está físicamente más cerca”.

Señaló que “en la medida que los usuarios empiecen a usar su capacidad, tenemos múltiples formas de crecer: dentro de los data centers o construyendo uno adicional en las zonas de disponibilidad, otra alternativa es poner una cuarta zona con centro de datos”.

En ese sentido, el ejecutivo sostuvo que es una arquitectura que les permite crecer y que -a su vez- es la “adecuada” dado que si una zona deja de funcionar, las otras dos son capaces de tomar el control sin que se afecte a los clientes.

“Las compañías con el tiempo están cada vez más basando sus negocios en la confiabilidad de la tecnología y lo que nos va a permitir esta región es entregar esos niveles de servicio que están buscando hoy día las empresas más exigentes”, afirmó Ramírez.

Consultado por otras regiones de infraestructuras en Latinoamérica, Ramírez sostuvo que “no es algo que descartamos, pero tampoco tenemos el nivel de utilización que permita estar pensando en regiones en otros países todavía”, concluyó.