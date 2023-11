Empresas Copec espera que proyecto MAPA opere a máxima capacidad a inicios de 2024 y que proceso constitucional culmine con "grandes consensos"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Expectativas en cuanto a sus negocios y el momento político de Chile abordó el gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, en el marco del último video corporativo difundido por la compañía a partir de la entrega de resultados del tercer trimestre de 2023.

Eso sí, antes el ejecutivo del grupo Angelini se refirió a la compleja situación de su filial Arauco donde -entre otras medidas- a principios de agosto anunció el cierre de su aserradero Horcones 2 en la Región del Biobío que derivó en el despido de 121 personas y, luego, en octubre, la desvinculación de 300 trabajadores tras la fusión de dos áreas de la empresa.

Consultado por las "decisiones difíciles" que ha debido tomar Arauco, Navarro reflexionó que las empresas siempre están mirando su competitividad relativa en el largo plazo. "Creo que es parte natural de toda buena gestión revisar la sostenibilidad financiera de las empresas, sobre todo en el caso de compañías como Arauco que están compitiendo en mercados con participantes que son gigantes multinacionales, mercados muy competitivos. Eso significa revisar las dotaciones y ver cuán eficientes son tus activos, tus plantas, tus instalaciones, buscar eficiencia", señaló.

Y, en este año, luego de un trabajo interno y de asesoría, añadió, "la compañía tomó la decisión de reducir su dotación, llevar a cabo algunas desvinculaciones de personas y también suspender la operación de algunas instalaciones, tanto aserraderos como relacionadas con celulosa, tratando de hacer todo ello de una forma lo más adecuada posible, minimizando ojalá, los efectos en colaboradores, su familia y por supuesto, también las localidades donde están estas instalaciones".

En cuanto al mercado de la celulosa, el ejecutivo precisó que en los últimos meses y semanas ven una mejora en los precios, especialmente si se compara con los primeros meses de este año. Esto, especialmente China, que es el principal destino de sus exportaciones de celulosa: "Hay más dinamismo, de hecho, en el mercado de la celulosa de fibra corta ya estamos viendo valores que están por sobre los US$ 600 la tonelada y Europa, que era el mercado más complejo, con mayores dificultades, también está hoy mostrando algunas leves señales de mejora".

En esa línea, a nivel interno, Navarro aseguró que avanza el proceso de puesta en marcha de la línea 3 de Arauco, el proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA), permitiendo aumentar los volúmenes de producción y consecuencia de ello bajar los costos unitarios de esta. Y adelantó: "Esperamos que MAPA ya esté funcionando a su capacidad de diseño el primer trimestre de este año 2024".

En lo que se refiere a la minería, el ejecutivo aseguró que siguen teniendo buenas noticias en la operación de Mina Justa, la que ha sido "bastante estable y que se ha visto favorecida por un buen escenario en el precio del cobre". A su juicio, es un proyecto de grandes condiciones operativas, costos de producción muy bajos, muy competitivos, gran relación con colaboradores y representantes, y con muy buena relación con las comunidades.

Navarro enfatizó que la iniciativa se ha visto favorecida por un escenario de precios muy positivos en el tema del cobre y que este último ha sido señalado como uno de los minerales críticos a la hora de enfrentar la transición energética, considerando además que no hay una abundancia de proyectos de cobre para enfrentar una sólida demanda.

"Por eso es bueno aprovechar las oportunidades que se nos están presentando en minería del cobre y hemos anunciado el desarrollo de un proyecto que se llama Justa Subterránea. Será un proyecto que va a involucrar recursos totales por US$ 400 millones y que va a significar para nuestra faena aumentar en un 30% las reservas, producir más de 500 mil toneladas de cobre, en definitiva, aumentar la vida útil de mina justa en cinco años o más".

Resultados y perspectivas

Navarro reconoció que están viendo un escenario más desfavorable este año respecto a los dos ejercicios anteriores. Según comentó, en celulosa han visto una fuerte caída de los precios, especialmente a comienzos de año, incluso con algunos valores que están por debajo de los costos de una parte de la industria. "Afortunadamente, esa situación se ha ido revirtiendo en los últimos meses y semanas", dijo.

Mientras, en la madera, sostuvo que también tuvieron dos años que fueron extraordinarios, con márgenes que estaban en niveles tres veces los habituales impulsados por algunas tendencias que partieron durante la pandemia. "Nosotros señalamos que era un ciclo muy particular. Hoy día los márgenes están en nivel, más bien en línea con lo histórico, también gracias a algunas eficiencias que hemos logrado", añadió.

En el caso de los combustibles líquidos y energía, el ejecutivo apuntó a que están viendo también una leve caída en algunos volúmenes de algunos productos que creen que obedece fundamentalmente un menor ritmo de actividad económica en los países donde están presentes.

Y recalcó: "Con todo este contexto, estamos reportando este tercer trimestre del año 2023 un flujo proveniente de nuestras operaciones o Ebitda que es superior al que registramos en el segundo trimestre de este año".

En cuanto al impacto de la caída de resultados de este año en la situación financiera de la compañía, Navarro sinceró que los indicadores de endeudamiento se ven afectados: "La deuda financiera neta a Ebitda que fue cercana a dos veces hace el año pasado, hoy día está subiendo ese indicador. Es algo natural en empresas como la nuestra que están cercanas o tienen dentro de su portfolio commodities, activos que son o negocios que son muy cíclicos".

"Por eso nosotros siempre decimos que queremos un balance robusto, un endeudamiento prudente, pero también que nuestros indicadores de endeudamiento los vemos en óptica de cinco años, tratando de eliminar o filtrar estos efectos de los signos", afirmó.

En esa línea, recordó el cierre de la venta de la cadena Mapco en Estados Unidos cuyos recursos serán usados para robustecer el balance. "Es importante enfatizar que nuestra mirada de negocio es de largo plazo. Así enfrentamos los vaivenes financieros, políticos, sociales o de la naturaleza. Además, nuestro portfolio de negocios en los principales negocios que tiene empresa Copec es muy diversificado y eso es bueno en términos de riesgo", enfatizó.

Proceso constitucional

A poco más de un mes del plebiscito de salida en que Chile deberá decidir el destino de la nueva propuesta de Constitución redactada por el Consejo Constitucional y el Comité de Expertos, el gerente general de Empresas Copec fue consultado por el entorno político de la región.

"Difícil. Creo que vemos un mundo tanto en Chile o a nivel global bastante polarizado, como que la organización política, los sistemas políticos, no funcionan, no dan respuestas. Parece que hubiera poco interés por mirar un poco más allá. Mirada más de largo plazo o poca voluntad por llegar a acuerdos. Si a eso le agregamos un escenario bélico complicado, ya no solo en Europa, sino también ahora en el Medio Oriente, con dificultad para proyectar cómo va a evolucionar esos dos conflictos", reflexionó.

A nivel interno, añadió que se sigue en un proceso de definición de la Constitución. "Ya llevamos cuatro años en esa tarea y evidentemente uno lo que quiere es que ese proceso que es relevante, que está en la base de la sociedad, se termine en forma exitosa con grandes consensos", dijo.

Esto, según explicó, porque "en definitiva lo que uno quiere es reducir la incertidumbre y generar, por lo menos desde el punto de vista de las empresas, un escenario de mayor certeza y así retomar el camino de invertir, el camino del crecimiento económico y con el crecimiento económico mucho más oportunidades para todos y mucho más recursos para el Estado, de manera de dar respuesta o de llevar respuesta a las exigencias o a las tareas sociales que tenemos, las urgencias sociales que tenemos".

Y sentenció: "Yo aspiro que tengamos una sociedad donde haya más espacio a la colaboración y, por supuesto, también a los acuerdos".