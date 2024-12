Gobierno le raya la cancha a la ACHS y prohíbe que las mutuales usen su marca para publicitar filiales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Al interior de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) tienen claro que la circular que acaba de emitir la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) hacia las mutualidades, sin decirlo explícitamente, va dirigida hacia ellos.

Hay un contexto que le da peso al documento. Desde hace un año se intensificó el debate por los servicios de salud que las mutuales de seguridad -particularmente la ACHS- prestan fuera del seguro laboral obligatorio.

Todo esto se detonó cuando el grupo Andes Salud -ligado a inversionistas de la Región del Biobío, entre ellos Nicolás Imschenetzky- ingresó una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en la que solicitó investigar si existía competencia desleal en su expansión por medio de las clínicas regionales, sus contratos con el Estado y la autorización para realizar atenciones fuera del seguro laboral; la consulta se abrió solo para ese último punto.

La intención detrás de esta iniciativa legal era analizar si existían subsidios cruzados desde la ACHS -es decir, de los ingresos que vienen del 0,9% de cotización destinado a cubrir accidentes laborales y enfermedades profesionales- hacia filiales de la corporación, como sus clínicas regionales. La Asociación ha negado tajantemente esto.

Otros actores del mercado, como el Grupo Banmédica, se sumaron a los cuestionamientos, mientras que la Mutual de Seguridad (ligada a la Cámara Chilena de la Construcción) optó por desligarse de la consulta. Esta institución compartía la propiedad de la red de clínicas regionales con la ACHS, pero en 2020 le vendió su participación a su competidora. Finalmente, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), entidad que regula a las mutuales, tomó medidas.

El documento

El 23 de diciembre, la institución liderada por Pamela Gana, en un oficio de siete páginas, señaló que no tolerará que las corporaciones realicen actividades de marketing para sus filiales con la marca de la mutual. “Estos gastos deben atender exclusivamente a materias del seguro social que administran (...) De igual forma, el organismo administrador no podrá asumir gastos de marketing, publicidad, patrocinio o auspicio que no tengan relación con las prestaciones del seguro laboral o gastos en actividades que, teniendo relación con el seguro social de la Ley N° 16.744, hubiesen sido efectuadas por sus filiales u otros tercero”, se lee en el documento.

Y agregó que “no es procedente que terceros distintos a los organismos administradores, no habilitados por ley para administrar el seguro, utilicen el posicionamiento y/o el prestigio del organismo administrador, por cuanto ello podría provocar provecho o utilidades económicas a entidades distintas a los organismos administradores, generando una percepción errada de los objetivos reales del seguro social”.

Los efectos ya se han comenzado a sentir, incluso antes de ser ejecutada la medida. La ACHS lo veía venir y decidió dejar de auspiciar el torneo de ascenso del fútbol chileno, que llevaba el nombre de su filial: Campeonato Clínicas ACHS Salud. Fuentes de la ANFP confirmaron a este medio que buscan un nuevo auspiciador para el certamen.

Los argumentos

Consultada, la superintendenta Gana sostuvo a DF que los recursos del seguro laboral “deben ser destinados a las acciones que realice solo la propia mutualidad. De igual forma, la identificación de cada mutualidad debe ser propia de esta y de las prestaciones que entrega en virtud del seguro. Por lo tanto, efectivamente, las marcas de cada mutualidad deben ser usadas sólo por dicha entidad y no por sus filiales”.

La líder de la Suseso argumentó que la motivación de esta medida es que las personas “no se confundan respecto a las prestaciones propias del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y que, así, la selección de la mutualidad sea motivada por la calidad de las prestaciones del seguro y no otras que puedan entregarse a través de una filial”.

Gana agregó que publicitar a filiales con la marca de la mutual puede generar una forma de “subsidio de marca” de la mutualidad a la filial, “lo cual no corresponde en el marco legal vigente”.

Afirmó que la decisión es independiente y que no tiene nada que ver con la consulta del TDLC. Además, recordó que las mutuales tienen un plazo de 20 días hábiles desde la publicación de la circular para presentar sus planes para regularizar el cumplimiento de las normas contenidas en ella, los cuales deberán ser aprobados por la Suseso.

La ACHS también respondió a este medio y aseveró que “estamos analizando las implicancias que esta pueda tener. Presentaremos nuestras inquietudes y comentarios a través de los canales correspondientes en la oportunidad que corresponda”.

Extraoficialmente, una fuente ligada a la corporación señaló que la circular es confusa y duda de su aplicabilidad. En ese sentido, planteó que hace 30 años que la entidad tiene la filial “Esachs” que presta servicios externos a la Asociación: entre ellos, se encuentran los servicios de rescate y traslado de pacientes (ambulancias) y la administración de los centros de salud. La fuente plantea que nadie nunca lo había objetado. ¿Por qué ahora sí?