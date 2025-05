Southern Cross va por un nuevo negocio: pone a la venta más de 90 terrenos donde se ubican estaciones Aramco

El fondo está ofreciendo al mercado la sociedad Baker, que cuenta con una cartera de activos valorizados en unos US$ 209 millones.

A casi dos años de haber sellado con la petrolera estatal de Arabia Saudita, Saudi Aramco, la venta de Esmax Distribución -la sociedad que operaba la licencia de Petrobras en Chile-, Southern Cross vuelve a mover piezas en su portafolio.

Esta vez, el fondo ligado a Raúl Sotomayor y Norberto Morita puso en venta su brazo inmobiliario Baker, el principal arrendador en Chile de estaciones de servicio de la gigante Aramco.

La firma cuenta con una cartera de activos valorizada en $196.641 millones (unos US$ 209 millones al tipo de cambio actual), según sus estados financieros al 31 de diciembre de 2024. El proceso de venta está siendo liderado por LarrainVial y CBRE, según señaló a DF una fuente que participa del proceso.

El portafolio de Baker incluye 96 terrenos distribuidos a lo largo de todo el país, de los cuales 90 están arrendados a largo plazo por Aramco. Pero no solo estaciones de servicio componen su oferta.

El portafolio también incluye desarrollos comerciales complementarios en formato de strip center y stand alone, donde operan más de 20 marcas como Melt Pizza, Wendy’s, Cruz Verde, Entel, entre otras.

La segunda venta

Este movimiento no sorprende al mercado. Desde que Southern Cross compró en 2016 el negocio de Petrobras a Esso Chile —por US$ 470 millones—, dividió sus operaciones en tres áreas: Baker, la filial inmobiliaria; una división de infraestructura, que incluye su participación en Sonacol (oleoductos) y en SIAV (almacenamiento de combustible para aviones en el aeropuerto de Santiago); y la distribuidora de combustibles Esmax, que fue vendida a Aramco en 2023 por US$ 400 millones.

Así, con la venta de Baker, Southern Cross seguiría enajenándose de los activos que componían el paquete de la antigua sociedad operadora de Petrobras: tras la venta, quedaría únicamente con el negocio de infraestructura.