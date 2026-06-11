Exministra Maisa Rojas y propuesta del gobierno de reponer Comité de Ministros: "Da la impresión de que volvemos a fojas cero... Es desconcertante"

La secretaria de Estado bajo la administración de Gabriel Boric critica la indicación ingresada por el.gobierno de Kast y sostiene que ya se había llegado a la conclusión que había que fortalecer el carácter técnico-científico y de esa manera eliminar la instancia.

"Sinceramente, a mí me parece un poco desconcertante". Así lanzó de entrada la exministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, al ser consultada por Diario Financiero sobre la indicación ingresada por el gobierno en el marco de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que propone reponer el Comité de Ministros.

Tras intentos fallidos en que no se llegó a una instancia de votación, Rojas plantea que el proyecto de ley -que se presentó bajo la administración del Presidente Gabriel Boric y que contempló la eliminación del Comité de Ministros- fue ingresado después de un trabajo prelegistivo que duró un año, siendo discutido -dice- "bien profundamente" en el Senado.

Y si bien reconoce que ha habido a lo largo de todos estos años de discusión una duda respecto a si decisiones ambientales importantes tienen que tomarse por una autoridad unipersonal o deben ser colegiadas, destaca que finalmente se había llegado a la conclusión que había que fortalecer el carácter técnico-científico y eliminar el Comité de Ministros.

"Durante muchos años ha habido un consenso que se ha ido construyendo de que al SEA hay que fortalecer su aspecto técnico y no fortalecer el control político. Y esta indicación va entonces en contra de ese consenso que se había creado en la opinión pública y en el Parlamento en la etapa anterior", asegura.

Para la hoy profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, da la impresión (esta indicación) de que volvemos a fojas cero, que se fortalece el carácter político". Y recalca: "La verdad de las cosas es que es desconcertante".

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- ¿Le sorprendió en definitiva esta indicación?

- Me sorprende porque en el Senado habíamos llegado a este consenso con el sector que hoy día están en el gobierno (...) Esa misma indicación incluye una cosa que también me preocupó porque es un retroceso, que es la posibilidad de la reclamación. Es como tratar de que, a través de limitar la participación, los temas se resuelvan más rápidamente, siendo que restringir el acceso y la participación más bien los judicializa más.

- ¿Había consenso en el Congreso en la eliminación del Comité de Ministros?

- Cuando se votó en general en el Senado, hubo varias intervenciones de parte de senadores de distintos sectores (expresando) que igual les preocupaba, les llamaba la atención, había dudas, sobre si una autoridad unipersonal resolviera, porque pone mucha presión sobre esa persona.

Cuando el proyecto se discutió en particular en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, llamamos a un comité de expertos para ver cómo resolvíamos este tema y como Ejecutivo presentamos una indicación para, en vez del Comité de Ministros, proponer como un comité de reclamaciones, un comité colegiado. Finalmente eso se rechazó y se eliminó el Comité de Ministros y se dejó en el Director Ejecutivo que se resolviera. Ese fue el consenso.

Los Estudios de Impacto Ambiental, que son los proyectos más grandes, generalmente de mayor inversión, más complejos, en el fondo van a depender solamente de la decisión política del gobierno de turno.

- Es decir, ¿había un consenso en eliminar el Comité de Ministros y no se sabía cómo se reemplazaba?

- El consenso era que esto se resolviera rápido, de que la reclamación administrativa, que es lo que hace el Comité de Ministros, fuera un proceso rápido, ágil, para después pasar a los tribunales ambientales. Y además recordemos que el proyecto que nosotros ingresamos tenía una condición de mejorar el proceso, de hacerlo más técnico, pero también de reducir los tiempos.

Y hoy en día el Comité de Ministros es una etapa adicional que puede llegar a ser bastante larga. Entonces, al eliminarlos también nos hacíamos cargo de una condición importante que era que la reforma tenía que hacer que el proceso de evaluación y el llegar a tener la Resolución de Calificación Ambiental -el permiso ambiental más importante- tuviese certeza y que llegara más rápido. Entonces, mantener ese Comité de Ministros obviamente no va en la línea de simplificar.

- Si se mantiene el Comité de Ministros, ¿es positivo exigir que sesiones "a lo menos diez veces por año"?

- Efectivamente, como no estaba reglamentado, los comités de ministros sesionan en el fondo -por lo menos en nuestra período- cuando el Servicio tenía los informes y se había hecho el análisis para poder presentarlo al Comité de Ministros. Obviamente, dejarlo la ley puede asegurar de que el ritmo se mantenga más o menos rápido.