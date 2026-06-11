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Exministra Maisa Rojas y propuesta del gobierno de reponer Comité de Ministros: "Da la impresión de que volvemos a fojas cero... Es desconcertante"

La secretaria de Estado bajo la administración de Gabriel Boric critica la indicación ingresada por el.gobierno de Kast y sostiene que ya se había llegado a la conclusión que había que fortalecer el carácter técnico-científico y de esa manera eliminar la instancia.

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 16:44 hrs.

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<p>Exministra Maisa Rojas y propuesta del gobierno de reponer Comité de Ministros: "Da la impresión de que volvemos a fojas cero... Es desconcertante"</p>

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