Proyecto que fortalece SMA sufre traspié al inicio de su tramitación: diputados critican a ministra Rojas por reunión con lobista y suspenden comisión

Un duro traspié enfrentó el proyecto de ley corta que fortalece la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) este miércoles en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Esto, luego que tras un intenso debate, la instancia decidiera suspender la comisión en señal de molestia por un tercer encuentro que se dio a conocer por parte de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, con empresarios en el domicilio del lobista Pablo Zalaquett.

Previo a dar inicio al primer punto de la tabla que se refería al inicio de la discusión del proyecto para fortalecer la SMA, que fue ingresado al Congreso hace una semana, el diputado Félix González pidió la palabra y sinceró que las confianzas estaban rotas. "Vamos a seguir legislando, pero no están las confianzas para hacer trabajo prelegislativo porque no sabemos bien qué ocurre. No hay mas espacio. Esto rompe definitivamente las confianzas", dijo, emplazando a Rojas por si había otra reunión que debiesen conocer.

Fue así que por más de una hora se escucharon diversas opiniones de diputados quienes coincidieron en la molestia por las nuevas informaciones conocidas. Posteriomente, Rojas tomó la palabra brevemente, reiterando lo señalado en la sesión anterior.

"El año pasado estábamos en una situación muy particular (...) con una ministra que venía del sector académico y que no tenía conocimiento del mundo privado. En ese contexto venía con necesidad de tender puentes, fui de buena fe, y eso fue informado ayer por ley de Lobby a la plataforma", dijo, agregando que prontamente responderán los oficios a la Contraloría.

Luego, la comisión acordó enviar una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, para manifestar la molestia de la instancia por lo ocurrido para tratar de recomponer las confianzas.

Sin embargo, si bien hubo intentos de continuar, el diputado Daniel Melo insistió en que la sesión no podía seguir, y señaló que "no me satisface la respuesta" de Rojas. El diputado José Carlos Meza sinceró: "Nos vamos a plegar a la solicitud del diputado Melo. Hoy no están las condiciones para tramitar este ni ningún proyecto del Ejecutivo mientras la situación no esté completamente aclarada".

Luego, incluso desde el oficialismo reconocieron que no estaban las confianzas para comenzar hoy la discusión del proyecto ni ningún otro. Esto, pese a que la presidenta de la comisión, Clara Sagardia, intentó continuar con la revisión de los textos. Así, solo quedó suspender el encuentro.