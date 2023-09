Boric en cena de la minería: "No les quepa duda que nuestro país va a liderar la industria del litio"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Partió con un tono mucho más jocoso que el del año pasado. El Presidente Boric inició su alocución en la Cena de la Minería en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) aludiendo al tenso ambiente del 2022, cuando fue pifiado. A diferencia del año anterior, en esta ocasión contó con un nutrido contingente oficial: fue acompañado por los titulares de Minería, Aurora Williams; Medio Ambiente, Maisa Rojas; Energía, Diego Pardow; y Ciencias, Aisén Etcheberry; así como el presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, y el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz.

Además, hizo varios anuncios para el sector: dijo que este año se enviará un proyecto de ley para hacer una reforma integral a los permisos sectoriales no ambientales; al Sistema de Evaluación Ambiental; se enviará el proyecto que crea la Empresa Nacional del Litio y se iniciará el estudio de pre inversión para la nueva fundición Hernán Videla Lira (Paipote).

“Este año, y en esto está a cargo el Ministerio de Economía, enviaremos un proyecto de ley de reforma integral a los permisos sectoriales no ambientales y en la misma tramitación del royalty adquirimos el compromiso explícito de tomar medidas para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera”, señaló el Mandatario.

Indicó que es una reforma ambiciosa. “Son 17 ministerios involucrados, más de 30 servicios”, destacó.

“También, de manera paralela, estamos impulsando cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con medidas de gestión, con modificaciones a su reglamento y con un proyecto de Ley de reforma que ingresará al Congreso a fines del 2023”, precisó.

“Esto no se trata de bajar los estándares, sino hacer que los estándares sean eficientes, racionales, que sean una condición necesaria para el desarrollo”, detalló el Presidente Boric. “La Evaluación del Impacto Ambiental de los proyectos debe ser entendida como una condición para el desarrollo”, apostilló el Mandatario.

Respecto del litio, el Presidente señaló que “que no les quepa duda que nuestro país va a liderar la industria del litio”. Y anunció que empezará “el proceso de participación y diálogo que ya anunciamos”. Asimismo, “a partir de este proceso vamos a enviar al Congreso el proyecto para crear la Empresa Nacional del Litio y estableceremos la red de salares protegidos y abriremos los mecanismos correspondientes para el desarrollo y producción en también nuevos salares”.

El Presidente Gabriel Boric también admitió que, a diferencia de cuando fue candidato presidencial, hoy el crecimiento económico ocupa un lugar preponderante en la agenda. “Quiero decirles que el crecimiento es un componente fundamental para el desarrollo de los países. No me cabe ninguna duda, y esto no lo digo para complacerlos acá, es algo que quizás cuando elaboramos nuestro programa de primera vuelta no estaba en el centro de mis preocupaciones”, señaló. “Pero hoy día, viendo las potencialidades que tiene Chile recorriendo cada una de sus 16 regiones, recorriendo sus provincias y sus pueblos, viendo la riqueza que tenemos, nos doy cuenta que ese crecimiento está ahí, a la mano”.