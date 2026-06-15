Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora para Codelco por abultamiento de producción

Indagará irregularidades que derivaron en el despido de un gerente, la amonestación de otros seis ejecutivos y el reproche a un exvicepresidente de la estatal.

La Cámara de Diputados decidió establecer una comisión investigadora para indagar el abultamiento de la producción de 2025 en casi 27 mil toneladas por parte de Codelco, hecho que desencadenó el despido de un gerente y la amonestación de otros seis ejecutivos de la minera estatal, además del reproche a un exvicepresidente de la corporación. Los antecedentes se hicieron llegar al Ministerio Público y se eligió al fiscal de O'Higgins, Aquiles Cubillos, para que lleve adelante la causa.

El escándalo tiene su origen en una denuncia anónima recibida el 3 de marzo de 2026, tras lo cual el directorio de Codelco instruyó una auditoría interna para investigar eventuales irregularidades en el reconocimiento y reporte de producción de toneladas métricas de cobre fino correspondiente al ejercicio 2025. La auditoría detectó una desviación de 26.875 toneladas métricas de cobre fino reportadas como producción, de las cuales 20.000 correspondían a óxidos de Chuquicamata y 6.875 a arsenito de calcio de Ministro Hales.

Las cifras de diciembre de 2025 ya habían encendido señales de alerta: en ese mes, Codelco reportó un alza de producción del 41% respecto de noviembre, incremento inusual que no tenía precedente en el período 2003-2025.

El caso afectó el último tramo de Máximo Pacheco como presidente del directorio y de Rubén Alvarado como CEO de la estatal.

Cabe señalar que la sobreestimación de producción derivó en el pago de bonos por US$ 14,3 millones a cerca de 6.300 funcionarios y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz.

La presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, precisó en su oportunidad que la situación no generó efectos que hagan necesario modificar los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2025, aunque sí obliga a recalcular los incentivos variables asociados a los indicadores de producción.