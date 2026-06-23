Collahuasi dispara sus ganancias 193% en el primer trimestre, impulsada por mayor producción de cobre

La minera reportó utilidades por US$ 299 millones y un alza de 10% en su producción de cobre. El aporte fiscal llegó a US$ 179 millones.

Un muy buen inicio de año tuvo la minera Doña Inés de Collahuasi, donde Anglo American y Glencore poseen el 44% de la propiedad cada una. La operación tarapaqueña registró ganancias por US$ 299 millones en el primer trimestre, 193% más que en igual lapso del año anterior, mientras que la producción alcanzó las 88.265 toneladas de cobre fino, con un 10% de alza interanual.

La mayor extracción de este año se debió a un aumento del procesamiento en la planta concentradora, dijo la empresa, que además reportó ingresos por venta de concentrado, incluyendo subproductos, por US$ 1.037 millones y un Ebitda de US$ 688,2 millones.

En materia tributaria, en tanto, reconoció impuestos al Estado por US$ 179 millones, de los cuales US$ 116 millones corresponden al impuesto a la renta y US$ 63,4 millones al royalty minero calculado sobre la renta operacional. Adicionalmente, la compañía pagó US$ 11 millones por concepto del componente ad-valorem, tributo calculado sobre las ventas.

Estos niveles de pago de impuestos son 243% mayores a los aportes que hizo la minera en 2025 en igual período.

En otro tema, Collahuasi también informó que acumula 18 meses sin accidentes con tiempo perdido.

En mayo, el Segundo Tribunal Ambiental acogió una reclamación en contra del permiso ambiental del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, que demanda US$ 3.200 millones de inversión.

La sentencia ordenó retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental respecto de aspectos asociados, específicamente, a la captación de agua de mar y descarga de salmuera de la planta desaladora.

Al respecto, tanto el Tribunal como el Servicio de Evaluación Ambiental confirmaron que la RCA del proyecto se mantiene vigente en todas aquellas actividades que fueron validadas o que no fueron controvertidas, incluyendo los sectores Cordillera, Ductos y Puerto Collahuasi.

Hasta antes de la decisión del Tribunal, las obras relacionadas con la construcción de la planta desaladora -que hoy se encuentran totalmente detenidas- alcanzaban un avance superior al 98%.