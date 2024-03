Costos y producción, los focos de Octavio Araneda en Antofagasta Minerals

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un año cumple, el próximo 21 de marzo, Octavio Araneda como chief operating officer (COO) de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, un cargo al que llegó después de estar en Codelco por 36 años y con el mandato de estar encima de las operaciones dada la recargada agenda internacional del presidente ejecutivo de la compañía, Iván Arriagada.

En esta gestión, el exCEO de Codelco contribuyó a generar beneficios de costos para la minera del clan croata de US$ 135 millones durante el ejercicio 2023, el equivalente a un ahorro de 9 centavos de dólar por libra de cobre en la base de costos en efectivo de Antofagasta Minerals.

Bajo la atenta mirada de Araneda, que está in situ en las operaciones de manera periódica, la producción de cobre del grupo para todo 2023 fue de 660.600 toneladas, un 2% más que el año anterior, con una contribución cada vez mayor de Los Pelambres, a medida que avanza la Fase 1 del Proyecto de Ampliación, destacaron en la compañía.

Pero no solo Antofagasta produjo más cobre: también incrementó su extracción de oro en 18% más que en 2022 -209.100 onzas- debido a mayores leyes de este mineral en Centinela.

Y otro subproducto, el molibdeno, también aumentó: la producción durante todo el año pasado fue de 11 mil toneladas, lo que representa un crecimiento interanual del 13% debido a mayores tasas de procesamiento en Los Pelambres y mayores recuperaciones en Centinela.

La nota negativa es que los costos en efectivo antes de créditos por subproductos en todo 2023 fueron de US$ 2,31 por libra, un 5% más que el año anterior, por motivos ajenos a la gestión, como la inflación local, la apreciación del peso chileno y la conclusión de una serie de acuerdos laborales de tres años.

En cambio, los costos netos para todo el año pasado fueron de US$ 1,61 por libra, en línea con 2022 y por delante de las previsiones para el ejercicio, lo que refleja un equilibrio de mayores costos en efectivo subyacentes antes de subproductos, junto con una mayor producción y precios de los subproductos, explicaron desde Antofagasta Minerals.

Según conocedores de la dinámica interna del brazo minero del grupo Luksic, entre Arriagada y Araneda hay plena confianza. Se conocieron en Codelco y en esa labor forjaron una sólida relación profesional.

Ambos se ven en el comité ejecutivo que se reúne semanalmente en las oficinas de Apoquindo 4001 o en citas telemáticas para tal fin, pero el CEO de Antofagasta siempre está encima de la operación de igual forma. “Todos los que conocen a Iván (Arriagada) saben que le gusta estar enterado de todo lo que ocurre en la compañía”, comenta un conocido del principal ejecutivo del grupo minero.

La intensa agenda de Arriagada

Este viernes 15 de marzo, Iván Arriagada estaba en Iquique en una actividad del Consejo Minero, el club de las grandes compañías del sector del cual es presidente. Pero también tiene un cargo que demanda gran energía y tiempo, y que es, quizás, el más relevante en la industria minera mundial: es desde 2022 presidente del ICMM (International Council on Mining and Metals).

En esa instancia están las empresas más grandes del sector a nivel global y las organizaciones más importantes de la industria, como el Consejo Minero de Chile, la europea Eurometaux, el Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, la estadounidense Aluminium Association, así como el Economic Community of West African States, la también africana Federation of Chamber of Mines, la International Chromium Development Association, entre otras entidades.

“Ahí se negocian políticas y estándares para la industria mundial y es un cargo de gran demanda intelectual y humana, porque hay que conversar, convencer, liderar”, cuenta un exCEO de una gran minera que conoce ese rol.