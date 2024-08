Enami anuncia a seis empresas internacionales en proceso de negociación para proyecto de litio Salares Altoandinos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La estatal Empresa Nacional de Minería (Enami) anunció este jueves una lista de seis interesados internacionales que cumplieron con los requisitos de admisibilidad y podrán participar del proceso de negociación en el cual se elegirá al socio con el cual la estatal conformará la alianza público-privada para la operación y/o aportar al financiamiento del proyecto de litio Salares Altoandinos en la Región de Atacama.



Tras la revisión de los antecedentes presentados, el listado de interesados quedó compuesto por BYD Chile SpA (China); CNRG Advanced Material Co. Ltd (China); LG Energy Solution, LTD. (Corea del Sur); Eramet Chile S.A. (Francia); Posco Holdings Inc. (Corea del Sur); y RIO TINTO Mining and Exploration Limited – Agencia en Chile (Australia), dijo Enami en un comunicado.



El vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, destacó este paso, recalcando que “seguimos avanzando con acciones concretas en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, con este anuncio de las empresas que cumplieron los elevados estándares de selección y con las cuales vamos a negociar las mejores propuestas para llevar adelante el proyecto Salares Altoandinos”.



El objetivo de Enami es constituir en marzo de 2025 la alianza público-privada con las empresas seleccionadas como socio operador y/o financista del proyecto.



Enami indicó que el proyecto Salares Altoandinos busca socios con reconocida experiencia para desarrollar y operar el proyecto, y con capacidad para financiar una iniciativa de esta envergadura, tal como exigían las bases del proceso.



“Se trata de empresas de primer nivel, que confían en Enami y buscan ser nuestros socios para desarrollar este proyecto que tiene un potencial que lo convierte en uno de los más interesantes en esta industria tal como ha sido reconocido en el sector”, recalcó Mlynarz sobre el proyecto a desarrollarse en los salares Aguilar, la Isla y Grande.



De acuerdo con el cronograma definido por Enami, el paso que viene en el proceso es la negociación con las empresas que son parte de este listado de interesados, a las cuales se comunicará el resultado de sus postulaciones en calidad de operador y/o financista del proyecto. Los detalles de esta fase serán informados por la estatal a las empresas participantes.



Adicionalmente, durante este proceso, Enami pondrá a disposición de las empresas la información técnica sobre el recurso que está en los yacimientos con el conocimiento recabado tras la campaña de exploración desarrollada por la estatal en la zona.



"Cabe destacar que la consulta indígena, asociada al otorgamiento del Contrato Especial de Operación (CEOL) solicitado al Ministerio de Minería, está en pleno desarrollo con comunidades de la zona. En tanto, en septiembre próximo, se retomará la campaña de exploración básica que permitirá mejorar la estimación de recursos de litio disponibles en dichos yacimientos", dijo el comunicado.