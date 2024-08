Huachipato cerrará en septiembre pese a sobretasas al acero chino: en 10 años suma pérdidas por US$ 910 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Huachipato cesará sus operaciones de manera indefinida a partir de septiembre de este año. La noticia sorprendió al mercado: el directorio de CAP, su sociedad matriz, la adoptó tras terminar dos días de audiencias en la Comisión Antidistorsiones por el supuesto dumping del acero chino y a cuatro meses de haber decidido revertir el anunciado cierre del icónico complejo industrial penquista, que tiene 74 años de historia y da empleo directo e indirecto a unas 22 mil personas.

Según explicó la firma, la resolución se tomó “producto de múltiples factores que, estiman, no se podrán revertir en el corto o mediano plazo, entre los que destacan la imposibilidad de traspasar a precios las sobretasas recomendadas por la Comisión Antidistorsiones, la intensificación del dumping chino y la compleja situación financiera que la firma enfrenta hace años”. Desde 2013, la firma solo tuvo dos años en números azules y suma pérdidas por sobre US$ 910 millones.

La compañía penquista señaló que, si bien la Comisión Antidistorsiones reconoció la existencia de dumping en la importación de barras de acero de origen chino e impuso sobretasas transitorias a estos productos -de 24,9% a las barras y de 33% a las bolas de molienda- mientras toma una decisión definitiva, “a casi cuatro meses de implementada la medida el comportamiento del mercado ha hecho imposible corregir los desequilibrios y traspasar a precio dichos aranceles”.

Asimismo, la mesa directiva de la compañía concluyó que la aplicación de sobretasas no será suficiente para generar cambios estructurales en el mercado que permitan asegurar la viabilidad financiera del negocio siderúrgico en su forma actual.

Según la siderúrgica, el escenario profundizó la compleja situación financiera de la compañía, que entre 2019 -cuando comenzaron los altos niveles de exportaciones desde el país asiático- y el primer trimestre de 2024, ha perdido más de US$ 700 millones. Sólo en 2023, la empresa registró pérdidas por US$ 385,5 millones y en el primer trimestre de 2024 ya registraba una merma de US$ 41,8 millones, tendencia que se ha mantenido durante los meses siguientes.

“A casi cuatro meses de implementada la medida, el comportamiento del mercado ha hecho imposible corregir los desequilibrios y traspasar a precio dichos aranceles”, sostuvo CAP.

El Ministro de Economía, Nicolás Grau reaccionó molesto ante cierre de siderúrgica y denunció la “acción irresponsable” de Huachipato y Molycop por no ponerse de acuerdo respecto a un nivel de ventas y un precio que era posible de lograr, dadas las nuevas condiciones de mercado que generaron las sobretasas definidas por la Comisión Antidistorsiones (ver entrevista en página 7).

Efecto en CAP

Por su parte, el gerente general de CAP, Nicolás Burr, indicó en un hecho esencial que se espera que el impacto financiero del proceso de suspensión para CAP se traduzca en un efecto en caja de aproximadamente entre US$ 120 millones y US$ 140 millones de pérdidas en los próximos 12 meses. En tanto, el impacto contable será aproximadamente entre US$ 320 millones y US$ 350 millones de saldo en rojo, debido a un castigo por deterioro de los activos siderúrgicos de Huachipato.

Por otra parte, “se espera que esta decisión permitirá una mejora en los resultados futuros consolidados del Grupo CAP”.

Acción de CAP sube casi 5% y lidera en el IPSA tras el nuevo anuncio de suspensión de Huachipato

Burr reafirmó el compromiso del grupo con el Biobío, y explicó que la compañía mantendrá sus operaciones no siderúrgicas, tales como el desarrollo de actividades portuarias y logísticas, extracción y comercialización de caliza y el desarrollo de nuevos proyectos en la zona. “Seguiremos invirtiendo en la Región y trabajando en iniciativas innovadoras, como la implementación de un proyecto piloto de acero verde, la extracción de Tierras Raras y el desarrollo y producción de aleaciones para magnetos permanentes, materiales críticos para la descarbonización, elemento central de nuestra Estrategia 2030”, aseveró.

El mercado valoró la decisión de CAP: al conocerse la noticia, la acción subió 8%, terminando la jornada con un alza de 4,86%.

Impacto regional

En la región del Biobío y el sector industrial se pasó del estupor a la preocupación. La Cámara de la Producción y del Comercio, CPC Biobío, calificó la noticia de “duro golpe” al ecosistema del acero regional y, sobre todo, “un impacto muy fuerte por la pérdida de puestos de trabajo estables y de calidad de miles de colaboradores directos e indirectos de la compañía en Biobío”.

La entidad advirtió que el cese de la usina producirá un “impacto negativo ante una industria que por tantos años permitió la movilidad social a través de empleos de calidad, otorgando seguridad social y económica a muchas familias del Biobío”.

Por su parte, el presidente del gremio industrial Asimet, Fernando García, indicó que “Huachipato es un polo industrial clave de la Región del Biobío, por lo que esperamos que el plan de salida anunciado por la empresa logre mitigar en parte la lamentable pérdida de puestos de trabajo”. También advirtió que el cierre significará el fin del encadenamiento productivo nacional de la industria del acero y de los productores aguas abajo que se abastecen de la siderúrgica, que será muy difícil de revertir.