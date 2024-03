Hurtado Vicuña y Fernández León deciden constituir proyecto El Espino en filial de Pucobre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los grupos Hurtado Vicuña y Fernández León -controladores de Pucobre- decidieron este lunes 11 de marzo constituir una sociedad filial, que se denominará El Espino SpA, a la que se aportarán las pertenencias mineras y demás activos correspondientes al proyecto minero El Espino, emplazado en la Región de Coquimbo.

Todo ello en el marco de un acuerdo suscrito en abril de 2023 con el fondo de inversión Resources Capital Fund para formar el Fondo de Inversión El Espino. Según dicho pacto anunciado en abril del año pasado, Pucobre aportaría US$ 290 millones en activos y fondos y tendrá una participación de 76,32%, en tan to que el Fondo de Inversión El Espino pondrá US$ 90 millones y tendrá el 23,68% de la sociedad.

"La constitución de la filial se efectuará dentro del primer semestre de este año, en la medida que se avance satisfactoriamente en la obtención de permisos y financiamiento bancario del Proyecto", dijo la empresa en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). "Se espera que la constitución de El Espino SpA no tenga efectos financieros ni tributarios para Pucobre", detalla la información.

Pucobre es controlado por el grupo Hurtado Vicuña a través de Inversiones Lota Green, que tiene el 26,62% de la propiedad; y el grupo Fernández León, que a través de la sociedad Inversiones FF Minerals, que posee el 26,47% de la minera.