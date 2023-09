Nuevo vicepresidente de Enami: "Las políticas públicas para avanzar requieren de acuerdos y acá el diálogo no ha sido fructífero"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Iván Mlynarz Puig, geólogo y nuevo vicepresidente de Enami, sostuvo en esta primera entrevista -por escrito- que la crisis de la minera estatal se debe a que "la empresa no ha recibido inversión estatal en los últimos 17 años. No obstante, tenemos todo para salir adelante y darle un nuevo giro a esta organización que representa un modelo único de fomento a la minería de menor escala". Las opciones de salida son, principalmente, seguir fortaleciendo este modelo, apostar por el desarrollo de la fundición Hernán Videla Lira, que demanda US$ 1.000 millones, y el litio.

- ¿De qué manera se revierte este difícil momento financiero?

- Hoy tenemos tres grandes focos de atención, que son, primero continuar fortaleciendo el fomento, segundo la modernización de la Fundición Hernán Videla Lira y tercero la industria del litio, que por cierto abordaremos siguiendo la ruta de minería sostenible que nos ha trazado el Presidente Gabriel Boric.

La eventual implementación de la nueva Fundición Paipote aportará a que tanto la pequeña como la mediana minería mejore sus procesos en términos de sostenibilidad, productividad y rentabilidad. Y por supuesto, proveerá a la industria de mejores herramientas para que Enami sea un aliado estratégico en la explotación del litio. Para que esto sea posible sólo debemos sentarnos a la mesa y dialogar, sobreponiendo los beneficios de este urgente proyecto.

- ¿En qué estado usted recibe a la empresa?

- Enami ha atravesado momentos difíciles, porque las políticas públicas para avanzar requieren de acuerdos y acá el diálogo no ha sido fructífero. Valoro enormemente el trabajo realizado hasta ahora, porque es gracias a todos quiénes han pasado por esta empresa que se ha logrado elevar los estándares, generar empleos y fomentar la industria minera pequeña y mediana, pero por supuesto, tenemos mucho por hacer todavía.

Y ese es nuestro foco hoy, mirar hacia el futuro, proponer, evaluar, repensar y cuestionarnos nuestro qué hacer, los objetivos y actualizarnos permanentemente para enfrentar de la mejor manera los nuevos desafíos.

- ¿Enami tendría que disponer de capital para desarrollar el litio o el privado pone todo el capital?

- Somos importantes en el desarrollo de esta estrategia, tal cual lo ha señalado el Presidente Gabriel Boric y la ministra. En este importante desafío económico y productivo, Enami tiene un rol fundamental dada su experiencia, la que queremos capitalizar en la creación de la nueva empresa que aborde la exploración y explotación del litio. Sabemos que esta tarea titánica no podemos abordarla solos porque nuestro Estado requiere de la inversión privada para la tecnología e innovación indispensables en este tipo de industrias.

- ¿Cómo ve el papel de Enami en la política nacional del litio?

- Como ya lo ratificó el presidente, Enami será un protagonista clave para fomentar la inversión público privada. El litio no es sólo una oportunidad para el desarrollo del país y de la industria, sino que también para que Enami ratifique el importante rol que ha y seguirá cumpliendo en pos del desarrollo de la minería. Estamos trabajando para atraer de mejor forma capitales que quieran invertir en los salares y proyectos de interés de Enami y del Estado previamente definidos y que se adapten de mejor manera a nuestros intereses, y por ende, a los del país.

Confío en que con el respaldo de las autoridades centrales seguiremos avanzando para ser un aporte y enorgullecer a los chilenos.

- ¿Hay interesados en sacar a Enami de la posibilidad de ser socio de privados en la explotación del litio?

- Sí. Pero esto es algo común cuando hay proyectos de esta envergadura.

- ¿Quiénes?

- Prefiero no mencionarlos. Más allá de estar dando nombres, debemos enfocarnos en potenciar a Enami y su papel en el desarrollo de la minería de Chile, ya que seremos un partner clave en lo que se refiere a la explotación del litio. Las empresas extranjeras van a necesitar sentarse a conversar con Enami.

- ¿Ve factible que se autorice la renovación de la Fundición Paipote?

- Estamos trabajando para que así sea. Hay que entender que proyecto de descontaminación y modernización de Paipote es un proceso que debería haberse hecho hace 5 años atrás y ahora la infraestructura que debía trabajar por 4 años, lleva 9. Obviamente eso influye en su eficiencia y la cantidad de mantenimiento y gastos asociados.

Paipote es clave para la minería chilena. Debemos tener una fundición de nivel mundial, donde los pequeños y medianos mineros puedan desarrollar su negocio de manera eficiente y no pierdan competitividad. Paipote permitirá que la minería de menor escala siga viva.

Por eso, la inversión de US$ 1.000 millones, no es sólo pensada en infraestructura, es un proyecto que ayudará en un ámbito clave, mejorar la calidad de vida de miles de chilenos y ante eso, no nos podemos restar.

- ¿Cuentan con el apoyo político para seguir impulsando la modernización de la fundición?

- Contamos con el absoluto apoyo del Presidente Gabriel Boric. Sin ir más lejos, el pasado jueves y luego de una larga reunión, el directorio de Enami aprobó realizar el estudio de preinversión del proyecto de modernización de la fundición Hernán Videla Lira, más conocida como fundición Paipote.

El presidente respalda totalmente el proyecto y además lo hacen varios expertos con quienes hemos sostenido reuniones en mis primeras semanas y también políticos de todos los sectores, desde el PS con Paulina Vodanovic hasta RN con el Senador Rafael Prohens, lo que es un muy buen indicio.

Avanzar ahora con los estudios formales y contar con todos los antecedentes sobre la mesa, nos permitirá que tomemos de manera seria y responsable la mejor decisión, porque tal como comentó el Presidente en la Cena Anual de Sonami, “Chile necesita fundición”.