Tianqi: "Resulta indispensable que el acuerdo que se alcance entre SQM y Codelco sea aprobado por la junta de accionistas"

Tianqi Lithium, la accionista de SQM que pidió la junta extraordinaria de accionistas realizada ayer 21 de marzo para recabar detalles sobre la operación acordada en un Memorando de Entendimiento (MOU) entre la minera no metálica y Codelco, no quedó conforme ni con la información entregada por la junta ni con el acuerdo mismo entre la minera estatal y la compañía privada.

"La junta ha permitido constatar que aún existe una cantidad considerable de aspectos fundamentales del acuerdo que no están definidos o no han sido claramente explicados", dijo en un comunicado. "A la vez, la información dada a conocer permite constatar que ésta es, en efecto, una operación que afecta transversalmente a SQM y no sólo a su filial SQM Salar", afirmó la compañía china.

Al mismo tiempo, sobre los aspectos que parecen s í estar resueltos, "la información entregada por la administración designada por el grupo controlador, resultó, en nuestra opinión, aún escasa e insuficiente". Con ello, "e sta situación impide a cualquier accionista distinto a los controladores , incluida Tianqi , poder evaluar de manera responsable los efectos patrimoniales, comerciales y de gobernanza que el acuerdo anunciado implicaría para la compañía".

Hizo ver que "la administración de SQM se excusó de entregar mayores detalles respecto del estado de avance de las negociaciones de los contratos definitivos, amparándose para ello, en el carácter confidencial que en su opinión tendría".

Y aunque la administración de SQM anunció la entrega a los accionistas de una serie de información que les permita comprender los efectos financieros de la operación en SQM y la determinación de valor de los aportes en cuestión", no ha fijado ni un calendario ni detalles sobre la naturaleza de esta información, por lo que no es posible anticipar si la misma será suficiente o si será proporcionada a tiempo".

Tianqi Lithium -que en la junta de accionistas fue representado por el abogado Octavio Bofill, de Bofill Mir- coincidió con el punto levantado por AFP Provida en cuanto a que esta operación debe ser visada por la asamblea de accionistas. "R esulta indispensable que el acuerdo que se alcance entre SQM y Codelco, sea aprobado por la junta de accionistas como condición ineludible para garantizar la mayor transparencia y participación de todos los accionistas". Argumentó que "p ermitir la enajenación de activos estratégicos de una sociedad anónima mediante la mera decisión del directorio, en nuestra opinión, afecta directamente el interés de los accionistas minoritarios y, por lo tanto, al mercado de capital chileno en su conjunto ”.

“Esto es potencialmente complejo para los accionistas minoritarios, no específicamente por esta transacción, sino porque establece un delicado precedente para futuras operaciones similares”, señaló el grupo chino, que posee más del 20% de la propiedad de SQM.