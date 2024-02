Tribunal Constitucional acoge requerimiento que complica proyecto de SQM por US$ 350 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una hectárea de terreno bien puede poner en jaque un millonario proyecto de SQM. Ayer el Tribunal Constitucional (TC) decidió acoger a tramitación el requerimiento presentado el pasado 14 de febrero por Alexis Avendaño Titiro, todo ello en el contexto de la disputa que este propietario tiene con la minera no metálica por las obras que ésta realiza en su predio en Bahía Patillo, en la costa de la Región de Tarapacá. Tales trabajos son parte del proyecto “Tente en el Aire”, de US$ 350 millones, que busca duplicar la producción de nitratos y yodo de la minera no metálica.

Esta iniciativa de la compañía se vio envuelta en un conflicto con la Fuerza Aérea de Chile (FACH), ya que los terrenos en que se desarrollan las obras fueron considerados estratégicos por la institución y por el Ministerio de Defensa. Y es que en noviembre de 2019, esa cartera emitió un informe declarando que el terreno de propiedad de la FACH es una destinación militar, aunque no se encuentre en uso activo.

“Tente en el Aire” aumenta la extracción de caliche, crea una nueva planta de producción de yodo, además de usar agua de mar para el proceso.

Ya en 2001, un decreto de esta cartera estableció que se requiere del permiso escrito del Ministerio de Defensa para ejecutar labores mineras en zonas y recintos militares. También exige el mismo permiso para obras ubicadas hasta a tres kilómetros a la redonda de los terrenos, solo por seguridad. Inscritos en 1919, los terrenos de la FACH en la zona -conocida como Yapes en jerga militar- consideran dos lotes: de 2.090,50 hectáreas y de 4.717,75 hectáreas.

En una sentencia de 2021, el tribunal le dio la razón a SQM, que pudo seguir con el proyecto, aunque mantuvo el conflicto abierto con Alexis Avendaño.

Bocatoma polémica

Para su proyecto “Tente en el Aire”, SQM requiere usar agua de mar, a través de una instalación de un sistema de aducción desde la costa hasta las faenas ubicadas en Pampa Hermosa, comuna de Pozo Almonte, recorriendo un trayecto de 34 kilómetros. Según el abogado Patricio Martínez -que representa a Alexis Avendaño- “la bocatoma de este sistema de aducción se ubica justo a metros del predio de Avendaño y ponen en peligro la antena de telefonía móvil, que es su único medio de subsistencia”.

El requerimiento ante el TC solicita que dicha instancia declare la inaplicabilidad del artículo 120 del Código Minero en el caso de la servidumbre solicitada por SQM sobre el predio en cuestión.

En el escrito se argumenta que, por las características y magnitud del proyecto de la minera no metálica, éste implica la ocupación total del predio.

Las partes están negociando. Según la compañía, “estamos con un proceso abierto”, aunque “estamos cumpliendo todas las etapas” de desarrollo del proyecto “Tente en el Aire”. Profesionales de SQM señalaron que están “confiados en que vamos a llegar a un acuerdo”.

Según el representante del propietario señaló que la minera les ofreció pagar una UF al año, algo que consideró “totalmente insuficiente”.

Según información del Sistema de Evaluación Ambiental, el proyecto corresponde a una modificación de la Faena Nueva Victoria, consistente en nuevas áreas de mina (43.586 hectáreas aprox.), con tasa de extracción de caliche de 28 millones de toneladas al año, resultando un total de 65 millones de toneladas al año, así como dos nuevas plantas de producción de yoduro (6.000 toneladas al año cada una), resultando un total de 23.000 toneladas anuales. También contempla una nueva planta de producción de yodo (12.000 toneladas al año), resultando un total de 23.000 toneladas anuales; nuevas pozas de evaporación para producir sales ricas en nitrato; el sistema de aducción de agua de mar en el sector de la Bahía Patillos y una línea de transmisión desde el Sistema Eléctrico Nacional.