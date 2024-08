Nestlé reemplaza a su CEO Mark Schneider por el jefe de la firma en Latinoamérica para reanimar el crecimiento

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Nestlé anunció la sustitución de su CEO, Mark Schneider, por el ejecutivo de amplia trayectoria Laurent Freixe, en un momento en que la mayor empresa alimentaria del mundo lucha por atraer de nuevo sus productos de marca a los consumidores cansados de la inflación.

Schneider cederá su puesto a Freixe, que actualmente dirige las operaciones de la empresa suiza en Latinoamérica, tras casi ocho años al frente de la compañía el mes que viene. La decisión se produce después de que Nestlé, que fue una de las empresas de bienes de consumo con mejores resultados durante el mandato de Schneider, se encontrara con una serie de problemas en los últimos años.

La noticia ha sido una sorpresa, dado que Schneider tenía previsto aparecer en tres actos distintos la próxima semana, incluida una "charla junto al fuego" de Barclays que había sido promocionada horas antes del anuncio. Su salida también difiere de la de su predecesor Paul Bulcke, que pasó a ser presidente cuando Schneider asumió el cargo de CEO.

"Es más interesante la rapidez del proceso que la sustitución del director ejecutivo", dijo Eric Clark, gestor de carteras de Accuvest Global Advisors.

Los certificados de depósito estadounidenses de Nestlé cayeron hasta un 1,4% en Nueva York tras conocerse la noticia.

Schneider, de 58 años, fue uno de los favoritos de los inversionistas en sus primeros años cuando respondió a un ataque de inversores activistas de Third Point vendiendo unidades no críticas como el negocio de salud de la piel y las aguas embotelladas estadounidenses, mientras se centraba en negocios de crecimiento más rápido como el cuidado de mascotas y el café. El ejecutivo alemán, que anteriormente había dirigido el grupo sanitario Fresenius, también impulsó a Nestlé hacia la salud y el bienestar con la adquisición en 2021 del fabricante de vitaminas Nature's Bounty por US$ 5.750 millones.

Esa estrategia dio sus frutos durante un tiempo, y Nestlé superó sistemáticamente a rivales como Unilever Plc. Más recientemente, una serie de contratiempos ha empañado el brillo de la empresa suiza: El año pasado tuvo que depreciar US$ 2.100 millones de una inversión en un medicamento contra la alergia al maní. Luego, problemas informáticos provocaron escasez en la unidad de vitaminas y minerales.

El fabricante de Nescafé también se ha enfrentado a un estancamiento del crecimiento de las ventas, ya que los consumidores, sobre todo en EE.UU., se muestran reacios al coste de los productos de marca tras un periodo de elevada inflación. En julio, recortó sus previsiones de ventas tras registrar un crecimiento decepcionante por cuarto trimestre consecutivo.

Cambios en la cartera

Donny Kranson, gestor de carteras de Vontobel Asset Management, afirma en un correo electrónico que "Schneider hizo un buen trabajo cuando llegó, introduciendo cambios en la cartera. Más recientemente, sin embargo, la compañía ha tenido algunas luchas, algunas autoinfligidas y otras en función del entorno externo".

Las acciones han subido un 22% desde que Schneider asumió el cargo a principios de 2017, aproximadamente la mitad de lo que ha ganado Unilever en el mismo periodo. Las perspectivas del rival anglo-holandés han mejorado con el nuevo consejero delegado, Hein Schumacher.

Freixe, que empezó en Nestlé en 1986, ha pasado 16 años como miembro del consejo ejecutivo y dirigió operaciones en Europa y América. Freixe, de 62 años, declaró en una llamada con periodistas que se centrará en "asegurarnos de que cumplimos nuestras promesas y nos centramos en lo esencial, en ganar en el mercado".