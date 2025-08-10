Nvidia y AMD acuerdan pagar a EEUU el 15% de los ingresos por ventas de chips en China

Los fabricantes de chips acuerdan un acuerdo inusual para obtener licencias de exportación de la administración Trump.

Nvidia y AMD acordaron darle al gobierno de Estados Unidos el 15% de los ingresos provenientes de las ventas de chips en China, como parte de un acuerdo inusual con la administración Trump para obtener licencias de exportación para los semiconductores.

Los dos fabricantes de chips aceptaron el acuerdo financiero como condición para obtener licencias de exportación para el mercado chino, que se otorgaron la semana pasada, según personas familiarizadas con la situación, incluido un funcionario estadounidense.

El funcionario estadounidense afirmó que Nvidia acordó compartir el 15% de los ingresos por las ventas de chips H2O en China y que AMD aportará el mismo porcentaje de los ingresos por chips MI308. Dos personas familiarizadas con el acuerdo indicaron que la administración Trump aún no ha determinado cómo utilizar el dinero.

Financial Times informó el viernes que el Departamento de Comercio comenzó a emitir licencias de exportación de H2O, dos días después de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se reuniera con el presidente Donald Trump . El funcionario estadounidense afirmó que la administración también había comenzado a emitir licencias para el chip chino de AMD.

Acuerdo sin precedentes

Este acuerdo de intercambio no tiene precedentes. Según expertos en control de exportaciones, ninguna empresa estadounidense ha acordado jamás pagar una parte de sus ingresos para obtener licencias de exportación. Sin embargo, el acuerdo se ajusta a un patrón habitual en la administración Trump, donde el presidente insta a las empresas a tomar medidas, como por ejemplo, inversiones nacionales, para evitar la imposición de aranceles con el fin de atraer empleos e ingresos a Estados Unidos.

AMD no respondió a una solicitud de comentarios. Nvidia no negó haber aceptado el acuerdo. Afirmó: "seguimos las normas que establece el gobierno estadounidense para nuestra participación en los mercados mundiales".

Los analistas de Bernstein estiman que, basándose en las previsiones de Nvidia antes de que entraran en vigor los controles a principios de este año, habría vendido alrededor de 1,5 millones de chips H20 a China en 2025, generando alrededor de US$ 23.000 millones en ingresos.

La medida surge tras la controversia generada por el chip H20. Nvidia adaptó el H20 al mercado chino después de que el presidente Joe Biden impusiera estrictos controles de exportación a chips más avanzados utilizados para inteligencia artificial.

En abril, la administración Trump anunció que prohibiría las exportaciones de H2O a China. Sin embargo, Trump cambió de postura en junio tras reunirse con Huang en la Casa Blanca. Durante las semanas siguientes, Nvidia se preocupó porque la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), la rama del Departamento de Comercio encargada de los controles de exportación, no había emitido ninguna licencia.

Huang planteó el tema a Trump el miércoles, según personas familiarizadas con la bolsa, y el BIS comenzó a emitir licencias el viernes.

El acuerdo sobre los ingresos por H20 se produce en un momento en que Nvidia y la administración Trump enfrentan críticas por la decisión de vender el chip a China. Expertos en seguridad estadounidenses afirman que el H20 beneficiará al ejército chino y socavará la fortaleza de Estados Unidos en inteligencia artificial.

“Beijing debe estar regodeándose al ver que Washington convierte las licencias de exportación en fuentes de ingresos”, dijo Liza Tobin, experta en China que formó parte del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Trump y ahora trabaja en la Fundación Jamestown.

“¿Qué sigue? ¿Dejar que Lockheed Martin venda los F-35 a China por una comisión del 15%?”

Algunos funcionarios del BIS también han expresado su preocupación por la reversión, según personas familiarizadas con la situación.

En una carta reciente al secretario de Comercio, Howard Lutnick, Matt Pottinger, un experto en China que fue asesor adjunto de seguridad nacional durante el primer mandato de Trump, y otros 19 expertos en seguridad instaron a Estados Unidos a no otorgar licencias de H20.

Afirmaron que el H20 era un potente acelerador de las capacidades de inteligencia artificial de vanguardia de China y que, en última instancia, sería utilizado por el ejército chino. Nvidia afirmó que estas afirmaciones eran erróneas y rechazó la idea de que China pudiera usar el H20 con fines militares.

El sábado, Nvidia declaró: "Aunque no hemos enviado H2O a China durante meses, esperamos que las normas de control de exportaciones permitan a Estados Unidos competir en China y en todo el mundo. Estados Unidos no puede repetir el 5G y perder el liderazgo en telecomunicaciones. La tecnología de IA estadounidense puede ser el estándar mundial si competimos».

El debate en Washington sobre la política de control de las exportaciones de chips se produce mientras Estados Unidos y China mantienen conversaciones comerciales que Trump espera que allanen el camino hacia una cumbre con el presidente chino, Xi Jinping. Financial Times informó previamente que se le ha ordenado al Departamento de Comercio que congele los nuevos controles de exportación a China para evitar antagonizar a Beijing.

La preocupación de que Trump pueda flexibilizar los controles para complacer a China surge en un momento en que Beijing presiona para relajar los controles sobre los chips de memoria de alto ancho de banda (HBM), un componente crítico para la fabricación de chips de IA avanzados.