SpaceX evalúa vender acciones mediante OPA en una operación que valoraría empresa de Elon Musk en US$ 200 mil millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

SpaceX, de Elon Musk, ha iniciado conversaciones sobre la venta de acciones existentes a un precio que podría valorar la empresa en aproximadamente US$ 200 mil millones , según personas familiarizadas con el asunto.

SpaceX está discutiendo una Oferta Pública de Adquisición (OPA) -una transacción que permite a empleados y personas con información privilegiada, como inversores, vender acciones- que podría comenzar en junio, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es confidencial. El precio de la OPA no se ha decidido, pero SpaceX está considerando ofrecer acciones a entre US$ 108 y US$ 110 cada una, dijo una de las personas.

Los términos no están finalizados y el tamaño de la oferta podría cambiar dependiendo del interés tanto de los vendedores como de los compradores internos.

"Hacemos rondas de liquidez para empleados e inversores cada seis meses más o mens", publicó Musk en X, haciendo referencia a las ofertas públicas periódicas. Dijo que SpaceX no necesita capital adicional y recomprará acciones.

Un precio de US$ 200 mil millones sería un avance frente a los US$ 180 mil millones a los que se valorizó la empresa a través de su oferta pública más reciente. SpaceX ya está a la par de algunas de las empresas listadas en bolsa más grandes del mundo por capitalización de mercado.