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Unilever acuerda la fusión de su negocio de alimentos con McCormick en la segunda mayor operación del sector en la historia

El acuerdo crea una empresa valorada en unos US$ 65.000 millones y se produce tras completar el año pasado la escisión del negocio de helados de Unilever.

Por: Reuters

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 11:56 hrs.

comida Unilever Alimentos gastronomia internacional adquisiciones y fusiones
<p>Hellmann's, una marca de Unilever. (Fotos: Reuters)</p>

Hellmann's, una marca de Unilever. (Fotos: Reuters)

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