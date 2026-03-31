Unilever acuerda la fusión de su negocio de alimentos con McCormick en la segunda mayor operación del sector en la historia

El acuerdo crea una empresa valorada en unos US$ 65.000 millones y se produce tras completar el año pasado la escisión del negocio de helados de Unilever.

Unilever anunció el martes que fusionará su negocio alimentario con el fabricante de especias McCormick, creando una empresa valorada en unos US$ 65.000 millones en la segunda mayor operación del sector alimentario de la historia.

El acuerdo es la mayor apuesta del director ejecutivo, Fernando Fernández, desde que asumió el mando en marzo de 2025 y se produce tras completar el año pasado la escisión del negocio de helados de Unilever, valorado en miles de millones de euros y al que pertenecen Ben & Jerry's y Magnum.

Aunque la unidad de alimentación de Unilever es un negocio de alto margen, el crecimiento de las ventas ha quedado rezagado respecto a los negocios de productos de cuidado personal y belleza de la empresa y ha lastrado su ambición de aumentar las ventas globales del grupo entre un 4% y un 6% a corto plazo.

La presión de los inversores para deshacerse de sus marcas de alimentación aumentó tras revelarse en 2022 que el multimillonario accionista activista Nelson Peltz adquirió una participación en Unilever. Peltz ha sido vinculado a la salida de dos presidentes ejecutivos acusados de no estar racionalizando la cartera de Unilever con la suficiente rapidez.

Aun así, las acciones de Unilever caían un 3%, a un mínimo de casi un año, con inversores y analistas criticando la estructura del acuerdo, mientras que McCormick se desplomaba un 9% en la apertura de la sesión en Wall Street.

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"¿Por qué se desprende Unilever de un negocio dominado por dos marcas, de las que era propietaria al 100%, a cambio de una prima de control mínima y dejando a sus accionistas con una participación del 55% en un extenso negocio alimentario?", dijo James Edward Jones, analista de RBC, refiriéndose al caldo Knorr y la mayonesa Hellmann's.

Unilever y McCormick afirmaron que la operación se estructurará como un "Fideicomiso Inverso Morris" (RMT), que ofrece ventajas fiscales. Unilever escindirá la división alimentaria y luego la fusionará con la empresa propietaria de la salsa picante Cholula.

La operación es la mayor transacción de tipo RMT en la que participa una empresa europea, según Rothschild, que actuó como asesor financiero principal conjunto de McCormick.