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Kast se abre a analizar propuesta del PNL de eliminar contribuciones a nivel general y no solo a adultos mayores

El Presidente de la República abordó además la visita de la Contraloría por los gastos en personal ad portas del cambio de mando, junto con realizar un mea culpa por el almuerzo con excompañeros de universidad en La Moneda.

Por: José Vásquez

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 14:28 hrs.

José Antonio Kast Presidente Contraloría Partido Nacional Libertario Jorge Quiroz
<p>Crédito: Aton</p>

Crédito: Aton

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