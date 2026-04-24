Kast se abre a analizar propuesta del PNL de eliminar contribuciones a nivel general y no solo a adultos mayores

El Presidente de la República abordó además la visita de la Contraloría por los gastos en personal ad portas del cambio de mando, junto con realizar un mea culpa por el almuerzo con excompañeros de universidad en La Moneda.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, se abrió a analizar una propuesta del Partido Nacional Libertario (PNL) relativa a las contribuciones de bienes raíces.

La propuesta de la bancada consiste en la eliminación total del pago de contribuciones a la vivienda, medida que modifica la propuesta inicial del gobierno en el proyecto de ley miscelánea, donde se limita la exención a los mayores de 65 años.

Sobre la nueva proposición, que además fue parte de la campaña del líder del partido, Johannes Kaiser, el mandatario afirmó que “dadas las circunstancias, podemos ir paso a paso” aunque el primer paso a dar es “en la línea de aliviar las finanzas de las personas es para los adultos mayores”, aunque no cerró la puerta a lo que calificó como un “debate serio”.

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Visita de Contraloría

El Presidente se refirió también a la visita por parte de la Contraloría el día de ayer, la que llegó hasta el palacio de gobierno en busca de corroborar los gastos de recursos públicos hechos por el entonces Presidente entrante, quien financió una parte de los pagos de sus colaboradores de la Oficina del Presidente Electo (OPE), centro de operaciones utilizado previo al cambio de mando.

Ante esto, Kast aseguró que en la OPE no hubo gasto público, más allá del mismo que se da “en los cambios de mandos anteriores, que es para los días previos a este”, con el que “una parte de las personas que colaboran en esa acción rinden a un fondo público”.

Asimismo, hizo hincapié en que durante los cambios de mando pasados, los expresidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric usaron este fondo para “más o menos 20 personas”, mientras que para su asunción al cargo fueron “más o menos diez personas”.

De la misma forma, aprovechó para aclarar que en el almuerzo con excompañeros de universidad no hubo financiamiento público, salvo por el servicio que participó ese día en la actividad.

Declaraciones que se suman a las hechas por el mandatario esta mañana durante un seminario del Consejo para la Transparencia (CPLT), donde según dijo “cometí un error por desconocimiento” en la reunión personal llevada a cabo dentro de La Moneda.

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Respaldo a Quiroz

Kast aprovechó la oportunidad para brindar un nuevo espaldarazo al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, del que destacó la “relación muy buena”que ha mantenido junto a los ministros del comité político como Claudio Alvarado (Interior) y José García Ruminot (Secretaría General de la Presidencia), además del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Dicho esto, el mandatario aseguró que “no podría reconocer ninguna de las falencias graves que alguien señale del ministro Quiroz”, ya que en su opinión ha sorprendido a todos quienes lo conocen por su “capacidad de diálogo”, agregando que sería bueno en algún momento organizar alguna reunión “con aquellos que tienen mirada más crítica con el ministro Quiroz, para que vayamos confrontando opiniones, conocimientos, el cómo hacerlo, si es legítimo”, cerró.