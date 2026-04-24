La deuda de US$ 21 millones que llevó a la filial chilena de OHLA a su liquidación
La matriz española ha presentado distintos recursos para impugnar o frenar su ejecución, mientras el proceso ha seguido avanzando en tribunales.
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Lo que comenzó como un conflicto contractual en un proyecto minero, hoy escala a un caso que mezcla arbitraje, tribunales y efectos potenciales en obras públicas. En 2025 la empresa chilena Syncore (ex Promet Montajes) obtuvo un laudo arbitral favorable que ordenó a OHL Industrial Chile (OHLI), filial de la española OHLA a pagar cerca de US$ 21 millones por un conflicto contractual ligado al proyecto Mantos Blancos.
Tras el fallo, la compañía española ha presentado distintos recursos para impugnar o frenar su ejecución, mientras el proceso ha seguido avanzando en tribunales.
En febrero de 2026 OHLI solicitó su propia liquidación voluntaria, reconociendo que la deuda con Syncore constituye cerca del 90% de su pasivo total. El 30° Juzgado Civil de Santiago decretó posteriormente su liquidación, fijando además una junta de acreedores para el 11 de mayo.
El caso ha escalado más allá del conflicto entre privados debido a los contratos vigentes del grupo OHLA en Chile, incluyendo obras de infraestructura pública, entre ellos, la construcción de un tramo de la Línea 7, lo que ha generado atención sobre sus posibles efectos en terceros y en el desarrollo de proyectos en curso.
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