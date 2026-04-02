Lego apuesta por estrellas que mueven hasta US$ 200 millones al año para impulsar su negocio deportivo
La fábrica de juguetes unió a Messi, Ronaldo, Mbappé y Vinicius Jr. en una campaña publicitaria para promocionar las colecciones que saldrán a la venta antes del Mundial, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.
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El fabricante danés de juguetes Lego continuará este año su expansión en el mercado deportivo con una colaboración con cuatro de los futbolistas más famosos del mundo.
Las colecciones dedicadas a Vinicius Jr. (brasileño y jugador del Real Madrid), Kylian Mbappé (francés y jugador del Real Madrid), Lionel Messi (argentino y jugador del Inter Miami) y Cristiano Ronaldo (portugués y jugador de Al-Nassr) saldrán a la venta antes del Mundial que se jugará a mediados de este año en Estados Unidos, Canadá y México.
En total, se han creado siete sets: cuatro con diseños en forma de letras que representan a cada futbolista, con un precio de US$ 29, así como modelos de exposición de Ronaldo y Messi, que por su histórico nombre, cada una de las figuras tendrá un valor que bordea los US$ 80.
Messi, campeón del mundo con Argentina en 2022, también cuenta con su propio mural 3D de 1.427 piezas que lo mostrará en su característica pose de victoria, que tendrá un valor de US$179, mientras que cada jugador tendrá su propia minifigura disponible en los sets más económicos.
Cada uno de los jugadores escogidos por la empresa mueven cerca de US$ 200 millones cada año con sus respectivos patrocinios y los sueldos de los clubes donde juegan. Además, tanto Messi como Ronaldo cuentan con un amplio respaldo de sus millones de seguidores, por lo que es una verdadera apuesta de la firma.
"Al igual que en el fútbol, jugar con Lego consiste en construir y reconstruir, probar cosas nuevas, aprender de los errores y celebrar los éxitos", dijo el ástro argentino en el lanzamiento de la campaña. "Me encanta cómo estos sets de Lego dan vida a mis momentos en el campo de una forma divertida e imaginativa".
Lego, fundada hace casi 100 años y que sigue siendo de propiedad privada, está apostando fuerte por el Mundial, tras haber lanzado en marzo un set con una réplica del trofeo.
Ya ha tenido éxito en el mercado del automovilismo y, el año pasado, sus diseñadores construyeron 10 automóviles de Fórmula 1 para el Gran Premio de Miami.
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