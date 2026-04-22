Proyecto misceláneo: gremios del sector PYME refuerzan críticas y cuestionan el alza de impuestos que los afectaría

Desde el sector buscan sostener la tasa actual de 12,5% y abordarán el tema en una próxima reunión con el Presidente Kast.

El plan de reconstrucción nacional, presentado este miércoles en el Congreso por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, generó reacciones en el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Esto, luego de que el proyecto estableciera la mantención de la tasa de impuesto para el sector en 12,5% hasta 2029, para posteriormente subirla a 23%, equiparándola con las grandes empresas.

Desde Multigremial Nacional, asociación que representa a más de 100 gremios a lo largo del país, su presidente, Juan Pablo Swett, declaró que, para quienes no hayan estado en las reuniones previas a la presentación del proyecto, este “parecería lapidario para las PYME”.

En ese sentido, Swett agregó que existe consenso en la clase política de que el impuesto para las PYME “tiene que quedar más en esos niveles (12,5%) que volver al 23%”, asumiendo que “es casi una subida del doble (de impuesto) que tenemos actualmente”.

Además, el representante valoró la “ventana de esperanza” existente en el sector por mantener esta tasa rebajada, la que, según adelantó, ha sido también la consigna en conversaciones que han mantenido con las bancadas tanto del Partido Nacional Libertario (PNL) como del Partido de la Gente (PDG), comandados por los excandidatos presidenciales Johannes Kaiser y Franco Parisi, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Swett también aludió a lo que pueda aportar la Cámara de Diputados, en la que la mantención de la tasa para las PYME debiese verse como una “exigencia de indicación del Gobierno que salga en este proyecto”.

Quien también se refirió a este punto fue el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez. En su opinión, faltó en el documento presentado un “tratamiento diferenciado para las pequeñas y medianas empresas en la tributación”, aunque valoró la voluntad que ha demostrado el Ejecutivo para “considerar esta medida necesaria para las pequeñas y medianas empresas” las que, según él, “son un motor para incorporar más trabajadores formalizados a la actividad”.

Además, Pérez catalogó al paquete de medidas como “necesario e imprescindible para el país”, ya que en este se abordan temáticas que van en “la senda de mayor inversión, mayor crecimiento, mayor empleabilidad”.

La opinión fue compartida además por el representante de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, quien afirmó que “el plan de reconstrucción cacional tiene una serie de políticas públicas súper positivas para las PYME, sobre todo el subsidio al empleo formal”.

Asimismo, Picallo detalló que la aspiración de los distintos gremios es que “la tasa se mantenga en el 12,5% para las PYME”, salvo que se cree un “sistema distinto en que las empresas tributen por utilidades y no por rango de ventas, y ahí el concepto de PYME cambia totalmente”, lanzó.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Cita con el Presidente

Tras los anuncios, los gremiosrecibieron una invitación al Palacio de La Moneda para este jueves a una reunión del sector con Kast, en la que Swett reveló que se tratarán temas como la posibilidad de ingresar otro proyecto para la permanencia de la tasa del 12,5% para el sector.

“El gobierno puede bajar el día de mañana su aprobación y no tener votos para poder hacer algo así”, puntualizó Swett, en un proyecto que calificó como “complicado”, teniendo en cuenta que en los “últimos 36 años no existe ningún gobierno que haya logrado pasar dos reformas tributarias en su período”, cerró.

Pérez (CNTC) declaró que a partir de esta reunión, están “seguros de que el Ejecutivo va a cumplir la palabra del programa del Presidente (de no subir la tasa) y hacemos el llamado al Parlamento para que aprueben esta medida”.