Young Ventures, el nuevo grupo de inversionistas ángeles que busca startups tecnológicas
Formado por 11 integrantes del ecosistema de innovación, este año apuntan a invertir en tres compañías chilenas en etapa temprana con tickets de US$ 15 mil.
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Un nuevo actor se suma a la escena de inversión ángel local. Se trata de Young Ventures, un microfondo de capital de riesgo integrado por 11 operadores ligados al ecosistema de startups e innovación que busca respaldar y acompañar a compañías tecnológicas en etapa temprana.
El grupo es liderado por el ingeniero industrial Renato Cacciuttolo -hoy en el área de innovación de Bci- y está integrado por profesionales vinculados a Google, administradoras de fondos, emprendedores tecnológicos y consultoras, con experiencia en los sectores legal, inteligencia artificial y estrategia corporativa.
La idea surgió hace un año, cuando Cacciuttolo estaba dejando su trabajo en capital de riesgo en Imagine Ventures para pasar a Bci, pero buscaba seguir ligado al ecosistema de innovación. Se puso en contacto con su amigo, el abogado Diego Pinto -actual director legal e innovación de la consultora Investability-, para buscar una vía y continuar en esta industria.
“En un minuto estábamos todos trabajando en venture capital (capital de riesgo para startups), pero con una empresa o marca por detrás, y si uno dejaba de estar vinculado perdía todo el lazo con este mundo”, dijo Pinto.
Con ese diagnóstico se acercaron a más conocidos y repararon en que su “dolor” se repetía. “Decidimos dedicar nuestro tiempo y dinero a formar algo, salimos a buscar gente y solo una persona nos dijo que no”, comentó Cacciuttolo.
Se definen como un syndicate de inversión -o un microfondo- que apunta a startups en etapa temprana, incluidas compañías con un preproducto o con validaciones iniciales, de software y tecnología aplicada.
Tres inversiones
El ticket de inversión que definieron es de US$ 15 mil por startup, dinero que saldrá del bolsillo de los 11 integrantes de Young Ventures.
"Esperamos que las primeras sean chilenas, principalmente porque el networking es más fuerte y el apoyo que podemos entregar está acá", señaló Cacciuttolo.
A diferencia de una red de ángeles tradicional, donde cada inversionista decide caso a caso, el ejecutivo dijo que las operaciones se resuelven en comité por mayoría: siete de los 11 miembros deben respaldar cada inversión. Además, a cada startup se le asignará un socio del equipo y recibirá horas dedicadas de expertos en producto, ventas, levantamiento de capital o legal.
"El conocimiento tiene un valor mayor que el capital, y esa es una apuesta que estamos haciendo", afirma el presidente del grupo.
Hoy manejan cerca de US$ 150 mil en capital comprometido y buscan concretar tres inversiones este año.
En paralelo,Young Ventures negocia la alianzas con instituciones como aceleradoras y fondos de capital de riesgo y potenciales coinversores para acompañar a las compañías en rondas posteriores.
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