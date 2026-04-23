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Cálculos sin recorte de gasto: recién en 2031 mayor PIB compensaría menores ingresos por baja de impuestos que impulsa el gobierno

El informe financiero de la iniciativa establece que el 2035 las medidas pro actividad e inversión recaudarán más que la pérdida de ingresos tributarios. El director de Dipres explicó que ya se han recortado US$ 1.762 millones en lo que va del año.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Jueves 23 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Sebastian Valdenegro Macroeconomía PIB impuestos control de gastos
<p>“El texto fue firmado por el Presidente Kast en una ceremonia en La Moneda a las 7:30 de la mañana de este miércoles”</p>

“El texto fue firmado por el Presidente Kast en una ceremonia en La Moneda a las 7:30 de la mañana de este miércoles”

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