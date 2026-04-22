Desde un asesor del BID hasta un gerente de Aclara: biministro Mas revela los nombres de los cinco directores que ingresarán a la Enami

El titular de Economía y Minería abordó la situación de la compañía ante los senadores y dijo que "solo por el servicio de la deuda, tenemos que pagar del orden de US$ 10 millones anuales".

Durante la Comisión de Minería y Energía del Senado, el biministro Daniel Mas reveló los nombres de los cinco directores que debe renovar el actual gobierno de José Antonio Kast en el directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami). "Aún no está 100% terminado el trámite, pero ya están definidos los nombres", dijo ante los parlamentarios.

Así, según dijo, se trata de Álvaro Iriarte, Max Larraín, Rolando Cubillos, Danielle Laport y Dieter Wunder, los que harán de recambio y se sumarán a la mesa de 10 miembros, la que incluye al presidente del directorio, cuyo cargo recae -por ley- en el ministro de Minería.

De acuerdo con confirmaciones posteriores hechas a DF, Iriarte, Larraín y Cubillos serán los designados por el propio Presidente Kast y reemplazarán a Nancy Pérez, Valentina Santelices y Leandro Voisin. La carta de la Corfo es Danielle Laport, mientras que Dieter Wunder será el nombre designado por el Ministerio de Hacienda, en reemplazo de Rodrigo Wagner.

Entre los nuevos directores, destacan distintos perfiles. Álvaro Iriarte es abogado y Master of Liberal Arts de la Universidad de Chicago, fue asesor legislativo dos años de la entonces diputada Sofía Cid, y actualmente se desempeña como director de contenidos del Instituto Res Publica, un centro de estudios y formación política. Max Larraín, por su parte, es un conocido para la Enami: fue fiscal de la estatal entre 2018 y 2022, y cuenta con una extensa trayectoria legal ligada al sector minero. Hoy por hoy, es el gerente legal de Aclara Resources, la firma canadiense que desarrolla un proyecto de tierras raras en Penco. Rolando Cubillos cuenta con 35 años de experiencia en el sector minero, habiéndose desempeñado en cargos ejecutivos en Chile de gigantes auríferas como Barrick y Kinross, así como otra serie de puestos en Candelaria de Lundin Mining.

Danielle Laport es ingeniera civil industrial y MBA de la PUC, su trayectoria ha estado ligada a cargos de finanzas y actualmente es gerenta de Gestión Corporativa de la Cámara Chilena de la Construcción. Por su parte, Dieter Wunder es economista de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Boston. Fue asesor económico del Ministerio de Obras Públicas de Alfredo Moreno (2018-2019), director del Comité Pro Inversión del Ministerio de Economía de Juan Andrés Fontaine (2010-2013) y también estuvo en la Enami como director entre 2011 y 2013. Ha sido director de varias empresas y hoy es consultor independiente para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El biministro Mas indicó que todos los nombrados asumirán en el directorio de la Enami de la próxima semana.

Mas expone situación de Enami

Durante su intervención en el Senado, el biministro Mas sostuvo que "la Enami que recibimos es una Enami que debe US$ 220 millones, por lo tanto, solo por el servicio de la deuda, tenemos que pagar del orden de US$ 10 millones anuales. Es una cifra realmente importante para los presupuestos que maneja la empresa".

De todas formas, el secretario de Estado dijo que en años pasado la deuda había incluso superado los US$ 600 millones y que durante 2025 la compañía registró utilidades. Aun así, marcó que, según los presupuestos recibidos, se estima que este año la estatal anote "una pequeña pérdida" y existe "una caja levemente positiva".

"El gobierno anterior prescindió de algunos activos: vendió su porcentaje en Quebrada Blanca para tapar este hoyto de más de US$ 600 millones acumulados, cerró la operación ícono que era la fundición (Paipote) y nosotros hoy estamos mirando activos que efectivamente no son de la operación. El primero es la gran cantidad de toneladas que tenemos de mineral, que por muy obvio que parezca tener que venderlos, no se ha hecho hace tiempo, entonces queremos priorizar eso (...). Más que vender, lo que queremos es fortalecer y que eso llegue a ser algo real en el corto plazo", dijo el ministro.

El tema que quedó dando vueltas -y para el cual se convocó a una sesión especial- fue el del proyecto de litio en Salares Altoandinos que desarrolla la estatal (49%) junto a Rio Tinto (51%). "Para mantener esa participación va a haber que invertir una gran cantidad de recursos, la pregunta es ¿de dónde? no lo tenemos respondido", sostuvo Mas, a lo que el senador Daniel Núñez (PC) retrucó diciendo que la gran parte de las inversiones de dicha iniciativa vendrá de parte de la minera angloaustraliana. Mas respondió: "Hemos colocado varias decenas de millones de dólares. Enami sí ha colocado plata de su caja en esta inversión".

Cabe destacar que, según lo informado por ambas empresas al momento de confirmar la alianza, Rio Tinto sería la financista y operadora del proyecto, con una participación inicial del 51% de la propiedad.