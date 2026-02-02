"Los números rojos son parte del pasado": Enami cierra 2025 con utilidades y encadena ganancias por segundo año consecutivo

"Lo que hoy se está reflejando en estos números es que la empresa es capaz de realizar su actividad cotidiana normal con resultados positivos", destacó el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz.

"Conforme y muy contentos" se declaran en la Empresa Nacional de Minería (Enami), que este lunes informó al mercado utilidades por US$ 38,9 millones al cierre de 2025 y un resultado operacional inédito de US$ 62,9 millones. Ambos datos marcan hitos históricos al menos desde 2010: tanto el haber encadenado dos ejercicios consecutivos en números azules, como la magnitud del resultado operacional.

"A diferencia del año 2024, donde los resultados estuvieron marcados por la venta de Quebrada Blanca, cosa que no permitía ver que la empresa estaba teniendo una mejoría fundamental en su operación, el 2025 está despejado de ese factor (Quebrada Blanca) y lo que tenemos son resultados positivos, porque somos capaces de comprar, procesar y vender los productos de la pequeña minería sin perder dinero", comentó a DF el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz. "Lo que hoy se está reflejando en estos números es la empresa es capaz de realizar su actividad cotidiana normal con resultados positivos".

Por su parte, el Ebitda alcanzado a diciembre 2025 fue de US$ 101,7 millones, el que comparado al Ebitda ajustado por el efecto de la venta en la participación de Quebrada Blanca y los ajustes por operaciones discontinuadas en el 2024, genera en el 2025 un mayor Ebitda de US$ 11,4 millones respecto al año anterior, detalló la compañía.

El patrimonio de la empresa se fortaleció desde los US$ 294 millones en 2024 a los US$ 352 millones en 2025, aumentando casi un 20% interanual. Mlynarz también destacó que la deuda neta actual de Enami es del orden de US$ 170 millones, muy por debajo de los US$ 700 millones registrados al momento de su llegada al cargo hace dos años. "Tenemos una deuda controlada e intereses que son razonables para el tamaño de nuestra operación, además de pasivos pactados a tres y cinco años".

"Los números rojos son parte del pasado", enfatizó. Consultado sobre si las cifras azules se repetirán este 2026, respondió que "nosotros creemos que sí es posible. Si bien es una empresa que que está en condiciones precarias, si logramos que todas las unidades se pongan como lo hicieron este año recién pasado, los números azules se pueden repetir el 2026, con esfuerzo, pero se pueden repetir".

En ese sentido, el geólogo destacó que "es una empresa que se la vamos a entregar a la próxima administración en bastante buenas condiciones".

Ante los resultados, la ministra de Minería, Aurora Williams, expresó que "como gobierno nos sentimos orgullosos porque hemos apoyado fuertemente esta reactivación de Enami con acciones concretas, como las capitalizaciones de US$ 25 millones en los Presupuestos de los años 2025 y 2026. Y la empresa ha estado a la altura asumiendo responsabilidades clave en políticas de Estado, como la Estrategia FURE, de fundiciones y refinerías, y en la Estrategia Nacional del Litio".

Futuro de Paipote 2.0

Respecto a cómo va el trabajo de JP Morgan y Citi para la estructuración del financiamiento de la nueva fundición Paipote -que requerirá US$ 1.700 millones-, Mlynarz dijo que "los bancos están dedicados a ese trabajo", pero que "sin ninguna duda, el cambio de Administración ha generado un poco de cautela y tenemos la intención de que la mayoría de las entidadeds financieras que están interesadas están esperando saber cuál es la señal de las nuevas autoridades".

- ¿Dice "cautela" porque existe la duda de que el futuro Gobierno continúe con el proyecto?

- No se sabe cuál va a ser el mecanismo que ellos van a buscar, si es exactamente el que estamos haciendo nosotros o va a haber una innovación por ese lado. Lo que sí, nosotros estamos muy tranquilos que tenemos un proyecto que es económicamente rentable y que hoy ya cuenta con permiso ambiental y es parte fundamental de la cartera de proyectos de inversión que tiene el área de la minería en los próximos cinco años.



- ¿Le preocupa que eventualmente se ponga en duda la continuidad del proyecto?

- Yo lo descarto. Detenerlo sería una aberración. Las formas de llevarlo adelante son infinitas y suponemos que las nuevas autoridades buscarán cuál es la manera de implementarlo, pero tener un proyecto con ese nivel de avance y detenerlo, no creemos que sea algo que la autoridad vaya a analizar.