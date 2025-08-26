Enami suscribe crédito por US$ 30 millones con banco internacional: "Con esto culmina proceso de refinanciamiento de deuda"
La estatal contrató un préstamo a tres años, cuyos fondos se destinarán a pasivos, capital de trabajo y operación.
Noticias destacadas
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Colapsado camino a Farellones acumula dos procesos de licitación fallidos, uno en curso y se analiza un posible teleférico
El Ministerio de Obras Públicas proyecta abrir en septiembre de 2026 la licitación para el mejoramiento de la Ruta G-21, con el objetivo de que la obra esté operativa en 2035.
El correo del exejecutivo de LarrainVial que advirtió los riesgos en Fondo Estructurado I, tras estallar caso Audios
En el marco de la resolución de la CMF, el exsubgerente de riesgo de la firma, Sebastián Pérez, aseguró que se presentaba un riesgo de dilución ya que el empresario Antonio Jalaff no acudiría a un aumento de capital de Grupo Patio.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete