Enami suscribe crédito por US$ 30 millones con banco internacional: "Con esto culmina proceso de refinanciamiento de deuda"

La estatal contrató un préstamo a tres años, cuyos fondos se destinarán a pasivos, capital de trabajo y operación.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Martes 26 de agosto de 2025 a las 17:55 hrs.

