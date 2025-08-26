Enami suscribe crédito por US$ 30 millones con banco internacional: "Con esto culmina proceso de refinanciamiento de deuda"

La estatal contrató un préstamo a tres años, cuyos fondos se destinarán a pasivos, capital de trabajo y operación.

La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) informó que concretó un contrato de crédito con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) por un monto de US$30 millones, con vencimiento a tres años y pago del capital al término del período (“bullet”).

Según detalló la estatal en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los recursos obtenidos se utilizarán para el refinanciamiento de pasivos, capital de trabajo y gastos propios de la operación.

Con esta operación, ENAMI declaró que dio por concluido su proceso de refinanciamiento de deuda, en un escenario marcado por la necesidad de fortalecer su posición financiera.