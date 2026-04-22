PriceSmart oficializa su arribo a Chile tras reunión con el Presidente Kast: “(Vemos) una oportunidad para desarrollar múltiples clubes”

El Presidente José Antonio Kast junto a otras autoridades recibió al CEO de la firma, David Price, y ejecutivos.

La firma estadounidense iniciará su operación con dos locales y proyecta una expansión progresiva en el país en los próximos años.

La llegada de la estadounidense PriceSmart a Chile era un movimiento esperado. Desde hace meses, su matriz en Estados Unidos venía anticipando el desembarco en el país, aunque sin una confirmación formal. Eso cambió este miércoles: la compañía oficializó su ingreso y sostuvo reuniones con el Presidente José Antonio Kast y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

A través de un comunicado, la cadena de clubes de compra mayorista confirmó que esta será su “primera incursión en el Cono Sur”, destacando que ha identificado a Chile como "una oportunidad para desarrollar múltiples clubes a partir de 2027”.

La compañía detalló que su aterrizaje contempla una inversión progresiva, con foco en el desarrollo de la cadena de suministro, la incorporación de proveedores locales, la generación de empleo y la construcción de una operación de largo plazo.

“Chile tiene uno de los mercados de retail más desarrollados y competitivos de América Latina, con un consumidor informado y exigente. Creemos que nuestro modelo de club de compras puede aportar una propuesta de valor distinta, basada en ahorro, calidad y eficiencia, y transformarse en un motor de desarrollo para el país y las comunidades donde operaremos”, señaló el CEO de la firma, David Price.

Para liderar este proceso, la empresa conformó un equipo local. Así, Juan Pablo Valdés asumirá como gerente general en Chile, junto a Cristóbal Lira, José Pablo Ruiz y Francisco Levine, quienes se desempeñarán como directores ejecutivos locales.

Según adelantó Diario Financiero, la firma iniciará su operación con dos ubicaciones, para luego avanzar en una expansión gradual. De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, uno de los locales se emplazaría en Mall Plaza Los Dominicos, mientras que el segundo se desarrollaría en Peñalolén bajo un formato stand alone, es decir, fuera de un centro comercial.

El modelo PriceSmart

PriceSmart opera bajo el formato de clubes de membresía, similar al de Costco. Mediante una suscripción anual -que fluctúa entre US$ 40 y US$ 80- los socios acceden a tiendas tipo galpón, con precios cercanos a los de fábrica y una oferta enfocada en compras por volumen.

El surtido incluye alimentos frescos como frutas, verduras y carnes, además de productos para el hogar, tecnología y electrodomésticos. A ello se suman servicios complementarios en un mismo espacio, como óptica, farmacia y atención auditiva, consolidando un formato integral orientado al ahorro y la eficiencia.