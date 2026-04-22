PriceSmart oficializa su arribo a Chile tras reunión con el Presidente Kast: “(Vemos) una oportunidad para desarrollar múltiples clubes”
La firma estadounidense iniciará su operación con dos locales y proyecta una expansión progresiva en el país en los próximos años.
Noticias destacadas
La llegada de la estadounidense PriceSmart a Chile era un movimiento esperado. Desde hace meses, su matriz en Estados Unidos venía anticipando el desembarco en el país, aunque sin una confirmación formal. Eso cambió este miércoles: la compañía oficializó su ingreso y sostuvo reuniones con el Presidente José Antonio Kast y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
A través de un comunicado, la cadena de clubes de compra mayorista confirmó que esta será su “primera incursión en el Cono Sur”, destacando que ha identificado a Chile como "una oportunidad para desarrollar múltiples clubes a partir de 2027”.
La compañía detalló que su aterrizaje contempla una inversión progresiva, con foco en el desarrollo de la cadena de suministro, la incorporación de proveedores locales, la generación de empleo y la construcción de una operación de largo plazo.
“Chile tiene uno de los mercados de retail más desarrollados y competitivos de América Latina, con un consumidor informado y exigente. Creemos que nuestro modelo de club de compras puede aportar una propuesta de valor distinta, basada en ahorro, calidad y eficiencia, y transformarse en un motor de desarrollo para el país y las comunidades donde operaremos”, señaló el CEO de la firma, David Price.
Para liderar este proceso, la empresa conformó un equipo local. Así, Juan Pablo Valdés asumirá como gerente general en Chile, junto a Cristóbal Lira, José Pablo Ruiz y Francisco Levine, quienes se desempeñarán como directores ejecutivos locales.
Según adelantó Diario Financiero, la firma iniciará su operación con dos ubicaciones, para luego avanzar en una expansión gradual. De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, uno de los locales se emplazaría en Mall Plaza Los Dominicos, mientras que el segundo se desarrollaría en Peñalolén bajo un formato stand alone, es decir, fuera de un centro comercial.
El modelo PriceSmart
PriceSmart opera bajo el formato de clubes de membresía, similar al de Costco. Mediante una suscripción anual -que fluctúa entre US$ 40 y US$ 80- los socios acceden a tiendas tipo galpón, con precios cercanos a los de fábrica y una oferta enfocada en compras por volumen.
El surtido incluye alimentos frescos como frutas, verduras y carnes, además de productos para el hogar, tecnología y electrodomésticos. A ello se suman servicios complementarios en un mismo espacio, como óptica, farmacia y atención auditiva, consolidando un formato integral orientado al ahorro y la eficiencia.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La Asociación Nacional de la Prensa pide al Ejecutivo retirar artículo que vulnera los derechos de autor
El artículo 8° del proyecto de ley miscelánea permitirá que terceros usen grandes volúmenes de datos -texto, sonido e imagen- sin pagar derechos de autor. La ANP señaló que se trata de una "copia textual" de una disposición del proyecto de ley de IA del gobierno anterior, la que fue criticada y rechazada por la Cámara de Diputados por afectar "el derecho de autor".
Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones
El inmueble fue ocupado por la gigante brasileña Tigre, que cerró sus operaciones en Chile en 2024. Su nuevo dueño es Mosaico, que busca sumar nuevas categorías del rubro de terminaciones.
Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado
Cristián Piera, histórico gerente general de la clínica de Santiago ocupará esa posición para todo el grupo, quedando también bajo su alero la isapre Esencial, los seguros y los prestadores de regiones.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete