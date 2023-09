Alibaba anuncia spin-off de su brazo logístico, pero mantendrá el 50% de la propiedad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Alibaba Group Holding Ltd. anunció que hará un spin-off de Cainiao Smart Logistics Network Ltd., el brazo logístico de su imperio de comercio electrónico, a través de una oferta pública inicial en Hong Kong.

La bolsa de Hong Kong confirmó que la compañía puede continuar con su propuesta de spin-off y oferta pública inicial de Cainiao, pero según el documento Alibaba seguirá teniendo más del 50% de las acciones de la unidad y Cainiao seguirá siendo una filial de la empresa.

Cainiao sería una de las primeras unidades de Alibaba en salir a bolsa después de la dramática desintegración del gigante tecnológico revelada a principios de este año. La primera venta de acciones podría recaudar al menos US $1.000 millones, y bancos como Citic Securities Co., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. han estado trabajando en el acuerdo, informó anteriormente Bloomberg News.

Reestructuración

Alibaba se encuentra en medio de una reforma histórica, dividiéndose en seis unidades principales y haciendo la transición a un nuevo liderazgo bajo el mando del recientemente nombrado director ejecutivo Eddie Wu. Su predecesor, Daniel Zhang, renunció como presidente y director ejecutivo para centrarse en la división de nube de Alibaba y, meses después, también renunció a esas funciones para asumir un nuevo fondo de inversión.

Alibaba cofundó Cainiao en 2013, utilizándolo como columna vertebral de entrega para sus mercados en línea chinos. La unidad siguió los pasos de Alibaba en el ámbito del comercio electrónico global, manejando paquetes para millones de comerciantes y marcas en plataformas como AliExpress y Lazada del sudeste asiático.

Cainiao, que significa novato o aficionado en chino, promete entregar paquetes en China en 24 horas y en cualquier otro lugar del mundo en 72 horas, según su sitio web. Opera más de 300 rutas internacionales asociándose con más de 3.000 socios logísticos.