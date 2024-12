Falabella anuncia inversiones por US$ 650 millones en 2025: foco será supermercados en Perú y Sodimac en México

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El grupo Falabella anunció inversiones por US$ 650 millones para 2025, con foco en la expansión de sus negocios de supermercados en Perú y Sodimac en México. Así lo anunció Juan Pablo Harrison, gerente Corporativo de Administración y Finanzas del conglomerado, en una presentación ante inversionistas.

El plan es casi un 30% superior al desplegado por la compañía este año, y considera la apertura de nuevas tiendas y remodelaciones de centros comerciales en Chile y Perú. “Nuestra estrategia del Plan de Inversión 2025 está diseñada para impulsar un crecimiento sostenible con un fuerte enfoque en mejorar nuestra experiencia de cliente omnicanal”, sostuvo el ejecutivo.

Detalló que el objetivo apunta a abrir 15 nuevas tiendas, con enfoque en supermercados en Perú y Sodimac en México, junto con mejorar sus centros comerciales Mall Plaza en Perú y llevar adelante transformaciones en este tipo de activos en Chile.

Junto a esto, dijo que el plan considera renovaciones de tiendas en todos sus formatos para mejorar la experiencia de compra de sus clientes.

"Búsqueda de eficiencias"

La compañía realizó en la jornada de hoy miércoles un nuevo Investor Day, cita que contó con la presencia de representantes de AFP, bancos de inversión e inversionistas institucionales de Chile y del extranjero.

El encuentro fue liderado por el gerente general de Grupo Falabella, Alejandro González, y contó con las exposiciones de Benoit De Grave, gerente corporativo de Estrategia y Transformación; Andrea González, gerenta corporativa de Loyalty, Juan Pablo Harrison, gerente corporativo de Finanzas; Alejandro Arze, gerente general de Sodimac; Francisco Irarrázaval, gerente general de Falabella Retail; Renato Giarola, gerente general de Tottus; Juan Manuel Matheu, gerente general corporativo de Banco Falabella; y Fernando de Peña, gerente general de Mallplaza.

Durante la cita, González dio a conocer los lineamientos estratégicos de crecimiento del grupo, cuyo objetivo es capitalizar las oportunidades de crecimiento y que se rige por cuatro prioridades clave: acelerar el crecimiento de las cinco unidades de negocio del grupo mediante una renovada propuesta de valor; acelerar la transformación del e-commerce y el desarrollo del ecosistema; impulsar una organización más efectiva; y priorizar las decisiones de inversión y la asignación de capital para seguir profundizando la rentabilidad.

“Gracias a una estrategia enfocada en la búsqueda de eficiencias, simplificando nuestras operaciones y buscando darle el mejor servicio al cliente, hoy Grupo Falabella cuenta con las capacidades necesarias para mejorar su rentabilidad y retomar el crecimiento en cada negocio mediante un potente plan de inversión de US$ 650 millones que nos permitirá expandirnos selectivamente en nuestros principales mercados”, destacó Alejandro González.

Los principales focos de este plan son: transformación y expansión de tiendas y centros comerciales (US$ 359 millones), fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del grupo (US$ 166 millones) y nuevas aperturas (US$ 99 millones). Sobre este último punto, el plan es abrir 15 nuevos locales de Falabella (3), Sodimac (5) y Tottus (7) en Chile, Perú y México.

Además, la compañía señaló que busca continuar con la trayectoria de mejorar la rentabilidad y los niveles de deuda, producto de la aceleración en la implementación de la estrategia.

Planes por negocio

En la instancia, la empresa adelantó parte de los planes generales que se tienen para cada unidad negocio. En el caso de los retailers, el objetivo en Sodimac es continuar la expansión en México y seguir recuperando la rentabilidad en Chile, en el contexto en que el sector de la construcción ha estado desafiado; Falabella Retail acelerará el crecimiento 3P (third party o sellers) del e-commerce y consolidarse como un especialista en las mejores marcas en moda y

calzado, belleza, electro y decoración; y Tottus seguirá expandiendo su presencia física en Perú y mejorando su propuesta de valor en Chile.

En el ámbito de los servicios financieros, las prioridades de Banco Falabella radican en aumentar sus colocaciones en Chile, mejorar la rentabilidad en Perú y Colombia, y profundizar el negocio financiero en México mediante nuevos productos y servicios; mientras que en el inmobiliario,

Mallplaza se enfocará en consolidar su posición en Perú —luego del traspaso de centros comerciales realizado recientemente por Falabella—, y seguir creciendo a través de la expansión y transformación de nuestros centros comerciales en la región.