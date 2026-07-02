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Falabella consolida recuperación ante los ojos del mercado: Feller Rate le devuelve la clasificación AA que tenía hasta 2023

La clasificadora sostuvo que la empresa dejó atrás una etapa de recuperación para entrar en un nuevo ciclo financiero.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Jueves 2 de julio de 2026 a las 17:40 hrs.

<p>Falabella consolida recuperación ante los ojos del mercado: Feller Rate le devuelve la clasificación AA que tenía hasta 2023</p>

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