Falabella consolida recuperación ante los ojos del mercado: Feller Rate le devuelve la clasificación AA que tenía hasta 2023

La clasificadora sostuvo que la empresa dejó atrás una etapa de recuperación para entrar en un nuevo ciclo financiero.

Consolidada su recuperación financiera, la posición de Falabella sigue subiendo ante los ojos del mercado. Feller Rate elevó la clasificación de solvencia y de sus líneas de bonos desde AA- a AA, devolviéndola al nivel que el retailer mantenía antes del deterioro financiero que enfrentó tras la pandemia y el complejo escenario del consumo que golpeó sus resultados entre 2022 y 2023.

“Esta mejora reconoce avances concretos en nuestra gestión financiera, especialmente en reducción de deuda, liquidez y generación de caja. Para nosotros es clave mantener esta disciplina, porque nos entrega mayor flexibilidad para acompañar el crecimiento del Grupo con una estructura de capital sólida”, dijo Juan Pablo Harrison, gerente corporativo de administración y finanzas de Grupo

La clasificadora también mejoró la clasificación de sus acciones desde Primera Clase Nivel 2 a Primera Clase Nivel 1, manteniendo perspectivas "Estables".

Más allá del cambio de una categoría, Feller sostuvo que la empresa dejó atrás una etapa de recuperación para entrar en un nuevo ciclo financiero.

Recuperación estructural

Según el informe, la mejora responde a un fortalecimiento sostenido de la estructura financiera del holding, impulsado por una mayor generación de caja, menores necesidades de financiamiento, un proceso de desapalancamiento y un reforzamiento de la liquidez.

La clasificadora enfatiza que el cambio no descansa únicamente en una recuperación del negocio retail, sino también en una mayor diversificación de las fuentes de resultados. En particular, destaca la creciente contribución de Mallplaza y Banco Falabella, negocios que presentan una menor sensibilidad al ciclo económico y que hoy aportan mayor estabilidad al flujo consolidado de la compañía.

A ello se suma una disminución relevante de la deuda financiera neta y una mejora consistente en los principales indicadores de cobertura y endeudamiento. Al cierre de marzo, la deuda financiera de los negocios no bancarios cayó desde $ 5,4 billones (millones de millones) a $ 5 billones respecto del mismo período del año anterior.

Considerando la caja disponible, la deuda financiera neta descendió desde $ 4,3 billones hasta $ 3,2 billones. La recuperación también se refleja en los indicadores financieros.

El ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda ajustado disminuyó desde 3,3 veces en marzo de 2025 hasta 1,8 veces este año, mientras que la cobertura de gastos financieros aumentó desde 3,7 veces hasta 5,7 veces.

Asimismo, el apalancamiento financiero bruto retrocedió hasta 0,6 veces, un nivel que, según Feller, vuelve a ubicarse dentro de los rangos históricos que exhibía la compañía antes del deterioro provocado por la crisis pospandemia.

La nueva clasificación de Grupo Falabella se suma a las recientes notas obtenidas a nivel internacional, luego de que Fitch Ratings y S&P Global Ratings devolvieran a la compañía su grado de inversión.

De esta forma, continúa consolidando una posición financiera fortalecida para ejecutar su estrategia de crecimiento, potenciar sus capacidades tecnológicas y comerciales, y seguir capturando oportunidades con una mirada de largo plazo.