La Polar y Abcdin avanzan en la fusión y ya cerraron nueve locales en Santiago y regiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La Polar y AD Retail -matriz de las multitiendas Abcdin- ya han convertido en la préctica sus estructuras en una sola, con un directorio y equipo ejecutivo único, pero aún siguen ajustando sus operaciones para concretar la transición a una marca única.

En ese proceso han estado disminuyendo la cantidad de locales. En sus últimos reportes de resultados, las compañías informaron que, en lo que va del año, se han cerrado nueve tiendas: tres de La Polar y seis de Abcdin. Entre las ubicaciones cerradas destacan varios puntos en regiones, como Calbuco, Osorno, Puerto Montt, Quillota y Alto Hospicio, además de otras en el centro de Santiago, en las calles Ahumada y Alameda.

En total, según indicó La Polar en su análisis razonado, se han reducido 10.056 m2, “lo que obedece a enfocar nuestros esfuerzos en la operación de tiendas rentables y que tienen oportunidades en la creación de valor”.

Según explica un director de la firma, parte de los objetivos de la fusión era optimizar los costos y recuperar la rentabilidad, por lo que, a pesar de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) no impuso mitigaciones en la operación de concentración, no tenía sentido mantener abiertas todas las tiendas. Algunas, quedaban muy cerca entre sí, o simplemente no tenían buen rendimiento.

A fines de 2023, de acuerdo a las memorias de las compañías, Abcdin tenía 74 tiendas, mientras que La Polar sumaba 39 ubicaciones. No obstante, los locales de esta última son de mucho mayor tamaño, por lo que triplicaba en m2 a la primera cadena.

Próximos pasos

Fuentes ligadas a La Polar-Abcdin sostienen que los avances de la fusión tienen contento al directorio y que siguen analizando las operaciones de la nueva compañía única, por lo que en los próximos meses seguirán ajustándose, como una consecuencia natural de la fusión.

Los cierres de tiendas también han implicado recortes en la dotación. Al cierre de 2023, entre ambas empresas sumaban 4.905 trabajadores. A marzo pasado, solo La Polar reportó al regulador la cantidad de empleados -esta firma incorporó todas las tiendas y la cartera del negocio financiero de Abcdin el 11 de enero- e informó una planta de 4.574 colaboradores.

Según las fuentes ligadas al retailer, estos recortes han sido informados internamente a los trabajadores.

En los tres primeros meses de 2024, las firmas mantuvieron un resultado negativo, aunque menor al de periodos anteriores. Las pérdidas combinadas de La Polar y AD Retail a marzo sumaron $13.909 millones, mientras que a la misma fecha de 2023 llegaron a $22.896 millones.

Las empresas unificaron sus oficinas en Providencia, donde se ubicaba AD Retail, mientras que como centro de distribución se quedaron con el de La Polar en Pudahuel.

El nombre de la nueva firma estaría pronto a definirse, dice un director del nuevo retailer y, si bien no habría una decisión confirmada, por ahora un nuevo nombre sería la opción que toma más fuerza en las conversaciones.