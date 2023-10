Chris Bannister saca a cinco altos ejecutivos de WOM en Chile y ajusta inversiones en Colombia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Prometimos cambiar Chile, y para esto debemos asegurarnos de que nuestros líderes sientan pasión y aporten la intensidad necesaria para hacerlo realidad. Como consecuencia de esto y para traer nueva energía, intensidad y enfoque a la organización, he decidido los siguientes cambios en la estructura”.

Con estas palabras, a través de un comunicado interno, el nuevo gerente general de WOM, Chris Bannister, anunció la salida de cinco altos ejecutivos de la compañía.

“No podemos permitirnos errores en nuestra misión de convertirnos en la empresa número uno de Chile”, dijo el ejecutivo.

Consultada la compañía sobre los ajustes, ésta señaló: “Chris Bannister realizó cambios organizacionales en las áreas de Valor Humano, Asuntos Corporativos, TI y Estrategia de WOM. El ejecutivo también aclaró que su prioridad es fortalecer la operación en Chile y fue enfático al decir que no hay intención de invertir en Colombia”.

Y añadió: “Estos cambios reflejan la necesidad de la empresa de enfocarse en recuperar su energía y volver a sus raíces viviendo sus valores para convertirse en el mejor operador 5G de Chile y la empresa número uno del país”.

Además, tras su regreso a WOM Chile, Bannister fue enfático al aclarar que los US$ 100 millones que la compañía planeaba invertir en Colombia, se limitaron a US$ 16 millones; los US$ 84 millones de diferencia no se invertirán en Colombia, al menos en los siguientes 12 meses, se precisó.

Detalles de los cambios

Sandra Díaz, quien era la directora de Valor Humano y que ha estado desde sus inicios en la compañía, dejó la empresa con efecto inmediato. “Creemos que es el momento de abrir oportunidades para nuevas ideas”, dijo el CEO de la firma, quien precisó que, de manera interina, asumirá Bárbara Parejas.

Catalina Achermann, quien lideraba el área de Asuntos Públicos en WOM Chile, también dejó la empresa con efecto inmediato y los departamentos de PR y Asuntos Públicos, Jurídico y Regulación dependerán directamente de Bannister, mientras que Sostenibilidad pasará a reportar a Valor Humano.

“Esta estructura permitirá a la organización responder con mayor rapidez durante este crítico periodo y se mantendrá hasta nuevo aviso”, dijo el ejecutivo en su comunicado interno.

También salieron de la compañía los líderes de TI, Facundo Trillo; el auditor José Andrés Calderón, y el gerente de Estrategia Pablo González.

Desde el mismo día que asumió, a mediados de octubre, el ejecutivo inglés empezó a reunirse con todos los equipos, a muchos de los cuales ya conocía tras su paso entre 2015 y 2018. Ahí recalcó que vuelve con la misma promesa que hiciera cuando recién lanzaron la marca en el país: luchar por un mercado justo. Sin embargo, la situación de WOM ha cambiado en estos años. Bannister asumió en un momento crítico, en que la empresa está en conflicto con la Subtel por atrasarse en el despliegue de la red 5G.