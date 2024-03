Entel apunta a tener el 30% del mercado de fibra óptica: “Seremos agresivos porque nos va bien compitiendo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde Barcelona

El camino fue largo, pero Entel consiguió desprenderse de su fibra óptica tras luz verde de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Y los planes de la operadora son ambiciosos, pues tras el acuerdo de venta y arriendo con On*Netfibra apuntan a tener el 30% del mercado que está en pleno desarrollo.

“Podemos partir marzo con una oferta nacional, pues nos permitirá crecer con mucha fuerza. Nuestras expectativas son crecer muy rápido en el mercado. Tenemos potencial y calculamos que llegaremos a un 30% en el largo plazo”, dijo el gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, Manuel Araya.

Y si bien la compañía ligada a las familias Matte y Hurtado apunta alto, el ejecutivo indicó que se trata de un camino que está en desarrollo y que la aceleración en la adopción dependerá en la medida que los clientes conozcan la marca.

Falta competencia

Movistar, DirecTV Fibra, Mundo y ahora Claro-VTR son los rivales que tendrá Entel en el negocio de la fibra. Pero aún así, Araya estima que el segmento no está tan desarrollado: “hay bastante espacio por crecer, nosotros seremos agresivos porque nos va bien compitiendo”.

No obstante, el ejecutivo estima que todavía faltan elementos para aumentar la competencia. “Creemos que el mercado hogar no es tan competitivo como en el móvil, sobre todo, desde el punto de vista de la experiencia del cliente”. ¿Las razones? falta una normativa que permita la portabilidad de los servicios fijos tan expedita como la móvil, que en cuestión de 24 horas permite el traslado.

“En el mundo móvil tenemos una portabilidad que funciona. El cliente va al operador que quiere y se cambia, pero en el mercado fijo no es así. Todavía hay barreras de salida importantes”, comentó Araya. Sin embargo, sostuvo que están “esperanzados”, porque en el Congreso hay un proyecto de ley que se está tramitando para dar facilidades de cambio de proveedor.

Manuel Araya, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel.

La propuesta de Movistar

Hace unos días, Movistar comentó en Diario Financiero que la industria está en crisis por la constante reducción de sus márgenes, resultado de la disminución de los ingresos y las millonarias inversiones que se deben realizar en infraestructura. Con este escenario de fondo, propuso a las autoridades evaluar profundizar la compartición, específicamente en los equipos que se montan en las torres para dar cobertura 5G.

Sobre este punto, Manuel Araya señaló que en Entel coinciden con el diagnóstico de Movistar. “En general, nosotros vemos con buenos ojos la compartición de infraestructura en general porque es una tendencia mundial y necesaria en estos tiempos”, expresó el ejecutivo, quien aseguró que el 20% de los ingresos se invierte todos los años para reforzar la capacidad de sus redes.

“Hoy hay varios competidores complicados. Entonces, analizar una fórmula de compartir la infraestructura puede ser bueno, mientras no vaya contra la competencia. Y es que en Chile se ha demostrado los beneficios de la competencia que es muy virtuosa para la innovación, desarrollo de los mercados y precios bajos”, comentó.

Una tendencia que llega a Latinoamérica

En paralelo a la propuesta de la compañía española, la industria latinoamericana firmó un acuerdo a fines de febrero para abrir el debate sobre establecer un cobro a grandes Over The Top (OTT) como Netflix y motores de búsqueda tipo Google que usan las redes para transportar su contenido. ¿El problema? no existe ningún tipo de remuneración a sus intermediarios: las empresas de telecomunicaciones.

El famoso pacto se llama fair share (parte justa, en español), el cual fue suscrito por América Móvil, Digicel, Telefónica, Millicom, Liberty Latin America, Entel, Algar y TIM. Araya comentó que este es un gran hito por dos características: se trata de un acuerdo dentro de una industria caracterizada por ser beligerante, y porque es parte de las modernizaciones regulatorias que requiere el sector.

“Nuestra industria es muy intensiva en desembolso de capital. Y ese gran volumen nos ha permitido muy buenos logros en calidad de servicios, porque hay velocidad de internet a precios muy bajos. Sin embargo, la industria ya no es sostenible y hay operadores y hay varios operadores en riesgo. A largo plazo no podremos hacer las inversiones necesarias que se requieren para mantener el estándar”, remató.

De acuerdo al ejecutivo, los reguladores en Latinoamérica, pero sobre todo en Chile y Perú -los mercados donde opera Entel- buscan cerrar la brecha digital, pero será imposible si no se adoptan medidas como la profundización de la compartición de redes y el fair share.

“Son dos caminos distintos, ¿no es cierto?, pero finalmente es necesario revisar cómo estamos plantados de cara a lo que se viene”, concluyó el ejecutivo.